Компанії одного з нардепів викрили на махінаціях з податками при будівництві доріг на Херсонщині

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві та Київській області викрили схему безпідставного відшкодування податку на додану вартість, яку використовували компанії одного з нардепів. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

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Слідством встановлено, що низка пов’язаних між собою компаній, які зареєстровані у Хмельницькій області та афілійовані із депутатом Верховної Ради, документально оформлювали безтоварні операції по всій Україні.

За даними бюро, фіктивні договори укладалися для придбання асфальтобетонної суміші для виконання робіт із облаштування дорожнього покриття в Херсонській області.

"Сума відшкодування ПДВ згідно з оформленими відповідними операціями мала становити 11,3 мільйона гривень. Наразі встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб", - вказали в БЕБ.

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Інших подробиць у повідомленні не наводиться.

Нагадаємо також, що напередодні БЕБ повідомило, що провело у справі про несплату податків обшуки в компанії, яка належить депутату Одеської міськради та займається будівництвом елітної нерухомості: під час нього було, зокрема, знайдено документи, які підтверджують, що компанія працювала в Криму за російським законодавством.