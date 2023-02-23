Компании одного из нардепов поймали на махинациях с налогами при строительстве дорог в Херсонской области

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили схему безосновательного возмещения налога на добавленную стоимость, которую использовали компании одного из нардепов. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

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Следствием установлено, что ряд связанных между собой компаний, зарегистрированных в Хмельницкой области и аффилированных с депутатом Верховной Рады, документально оформляли бестоварные операции по всей Украине.

По данным бюро, фиктивные договоры заключались на покупку асфальтобетонной смеси для выполнения работ по обустройству дорожного покрытия в Херсонской области.

"Сумма возмещения НДС согласно оформленным соответствующим операциям должна составлять 11,3 миллиона гривен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц", - указали в БЭБ.

Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Других подробностей в сообщении не приводится.

Напомним также, что накануне БЭБ сообщило, что провело по делу о неуплате налогов обыски в компании, которая принадлежит депутату Одесского горсовета и занимается строительством элитной недвижимости: в ходе него были, в частности, найдены документы, подтверждающие, что компания работала в Крыму по российскому законодательству.