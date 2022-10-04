Венгрия хочет избавиться от импорта российского газа до 2050 года

Венгрия планирует прекратить импорт газа из России к 2050 году. Об этом сообщил министр промышленности и технологий Венгрии Ласло Палькович, пишет венгерское издание Portfolio.

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"Импорт российского газа может сократиться до нуля к 2050 году, если не изменятся условия", – сказал министр.

В своей презентации он отметил, что в планах венгерского правительства значительно сократить долю природного газа в энергетическом балансе и увеличить долю альтернативных источников энергии. В настоящее время Венгрия потребляет 11,2 млрд куб. м газа в год и может сократить этот показатель до 9,2 млрд. к 2050 году.

Сокращение потребления газа, прежде всего, возможно за счет сокращения потребления жилого, коммунального и промышленного сегментов. В промышленности забот меньше, потому что промышленные предприятия делают это сами, в случае с сталелитейной промышленностью, а также производством удобрений и цемента необходимо вводить другое топливо.

Напомним, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со своей партией "Фидес", одержавшей убедительную победу на последних парламентских выборах, заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

Венгрии также удалось договориться о поставках российского газа после 1 сентября. Хотя маршрут поставок газа через "Турецкий поток" и Балканские страны нерентабельным.