Угорщина хоче позбутися імпорту російського газу до 2050 року

Угорщина планує припинити імпорт газу з Росії до 2050 року. Про це повідомив міністр промисловості та технологій Угорщини Ласло Палькович, пише угорське видання Portfolio.

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"Імпорт російського газу може скоротитися до нуля до 2050 року, якщо не зміняться умови", - сказав міністр.

В своїй презентації він зазначив, що наразі в планах угорського уряду значно скоротити частку природного газу в енергетичному балансі та збільшити долю альтернативних джерел енергії. Наразі Угорщина споживає 11,2 млрд куб. м газу на рік та може скоротити цей показник до 9,2 млрд до 2050 року.

Скорочення споживання газу насамперед можливе за рахунок скорочення споживання житлового, комунального та промислового сегментів. У промисловості турбот менше, тому що промислові підприємства роблять це самі, у випадку зі сталеливарною промисловістю, а також виробництвом добрив та цементу необхідно вводити інше паливо.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі зі своєю партією “Фідес”, яка здобула переконливу перемогу на останніх парламентських виборах, заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Угорщині також вдалося домовитися про поставки російського газу після 1 вересня. Хоча маршрут поставок газу через "Турецький потік" та Балканські країни не є рентабельним.