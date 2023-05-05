Враг снова ударил по теплоэлектростанции ДТЭК: повреждено оборудование

Российские оккупанты утром 5 мая снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В результате интенсивных обстрелов, в очередной раз пострадала ТЭС ДТЭК Энерго. Это уже второй обстрел этой станции за последние несколько дней", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.

Как отмечается, с сентября 2022 года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 32 раза.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 4 мая обстреляли объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего его работу частично приостановили.