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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Ворог знову вдарив по теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання

Фото: пресслужба ДТЕК
Фото: пресслужба ДТЕК

Російські окупанти вранці 5 травня знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок інтенсивних обстрілів, вкотре постраждала ТЕС ДТЕК Енерго. Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Як зазначається, з вересня 2022 року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 32 рази.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 4 травня обстріляли об'єкт генерації електроенергії у Донецькій області, через що його роботу частково призупинили.

Автор:
Ніна Комащенко