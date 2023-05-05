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Ворог знову вдарив по теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання
Російські окупанти вранці 5 травня знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Внаслідок інтенсивних обстрілів, вкотре постраждала ТЕС ДТЕК Енерго. Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без жертв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
Як зазначається, з вересня 2022 року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 32 рази.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 4 травня обстріляли об'єкт генерації електроенергії у Донецькій області, через що його роботу частково призупинили.