Херсонская ТЭЦ возобновила работу после ремонта

Поврежденная в результате вражеских обстрелов Херсонская ТЭЦ возобновила работу. После холодных выходных в дома мирных жителей возвращается тепло.

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Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА. Уточняют – подключение к теплосети не будет быстрым.

"По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет проходить в течение дня", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие 30 дней в Херсоне ожидается ночная температура около и немного ниже нуля.

Напомним, 23-24 февраля в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением. Из-за российских обстрелов было повреждено важное оборудование и теплосеть Херсонской ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль обслуживает почти 50% жилищного фонда города. По словам министра энергетики Германа Галущенко, ремонтники работали 24/7, чтобы возобновить теплоснабжение.