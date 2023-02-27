Херсонська ТЕЦ відновила роботу після ремонту

Пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів Херсонська ТЕЦ відновила роботу. Після холодних вихідних у будинки мирних жителів повертається тепло.

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Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА. Уточнюють - підключення до тепломережі не буде швидким.

"З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом погоди, у найближчі 30 днів у Херсоні очікується нічна температура близько і трохи нижче нуля.

Нагадаємо, 23-24 лютого у Херсоні склалася критична ситуація з опаленням. Через російські обстріли було пошкоджено важливе обладнання та тепломережу Херсонської ТЕЦ. Теплоелектроцентраль обслуговує майже 50% житлового фонду міста, що отримують теплоносій централізовано. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ремонтники працювали 24/7 для відновлення теплопостачання.