Банк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ

Процедуру отзыва лицензии у Sberbank CZ Нацбанк Чехии начал в конце февраля.

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Национальный банк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe. Об этом сообщает чешское информационное агентство CTK.

Решение банка еще не окончательное, банк, имеющий связи с Россией, может подать апелляцию. Если Sberbank CZ обжалует отзыв лицензии, возражения разрешаются Апелляционной комиссией, а затем Советом банка.

Процедуру отзыва лицензии у Sberbank CZ Нацбанк Чехии начал в конце февраля. 28 февраля Чешский национальный банк предпринял шаги по отзыву лицензии Сбербанка на деятельность в качестве банка.

Причиной стало ухудшение положения банка в связи с оттоком депозитов после российского вторжения в Украину. В то же время центральный банк принял предварительную меру, чтобы помешать банку управлять своими активами и обязательствами, включая выдачу новых кредитов и прием депозитов.

Напомним, что в Украине праздничный день Пасхи, приходящийся на воскресенье, 24 апреля 2022 года, не переносится. Соответственно, понедельник 25 апреля 2022 является рабочим днем, в частности для банковской системы.