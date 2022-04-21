Банк Чехії відкликав ліцензію у Sberbank CZ

Процедуру відкликання ліцензії у Sberbank CZ Нацбанк Чехії розпочав наприкінці лютого.

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Національний банк Чехії відкликав ліцензію на банківську діяльність у місцевого банку Sberbank CZ, який входив до банківської групи Sberbank Europe. Про це повідомляє чеське інформаційне агентство CTK.

Рішення банку ще не остаточне, банк, який має зв'язку з Росією, може подати апеляцію. Якщо Sberbank CZ оскаржить відкликання ліцензії, заперечення вирішуються апеляційною комісією, а потім Радою банку.

Процедуру відкликання ліцензії у Sberbank CZ Нацбанк Чехії розпочав наприкінці лютого. 28 лютого Чеський національний банк зробив кроки щодо відкликання ліцензії Сбербанку на діяльність як банку.

Причиною стало погіршення становища банку через відтік депозитів після російського вторгнення в Україну. У той же час центральний банк вжив попереднього заходу, щоб завадити банку керувати своїми активами та зобов'язаннями, включаючи видачу нових кредитів та прийом депозитів.

Нагадаємо, що в Україні святковий день Великодня, який припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься. Відповідно, понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи.