Будет ли доллар по 50 грн: чего ждать от курса валют осенью

Курс доллара преодолел психологическую отметку в 41 грн. Такой курс пока близок к тому, который был заложен в бюджет на 2024 год. Но осенью ФРС может впервые за долгое время снизить учетную ставку, что повлияет и на курс доллара. Мы расспросили экспертов о том, чего ждать от курса доллара осенью и когда лучше покупать валюту.

Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки только один раз в 2024 г., об этом пишет Financial Times .

По данным опрошенных изданием экспертов, затяжная инфляция заставляет ФРС скорректировать график понижения процентных ставок. Большая часть аналитиков, принявших участие в опросе, отметили, что, по их мнению, ФРС в этом году снизит ставки лишь на четверть пункта. Почти четверть участников опроса ожидает "полного отсутствия сокращений".

20 марта ФРС США решила сохранить ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% – это максимальный уровень за последние 23 года. С марта 2022 года ставка выросла на 500 базисных пунктов. До этого в течение двух лет она оставалась на уровне 0-0,25% годовых .

Повышение учетной ставки увеличивает стоимость денег в экономике, из-за чего растут ставки по кредитам и депозитам. В то же время увеличение ставки стимулирует переток капитала из нестабильных экономик в США, стимулируя рост курса доллара и наоборот.

Базовая ставка ФРС – кредитная ставка, по которой банки предоставляют друг другу краткосрочные ссуды. Когда Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) хочет снизить процентные ставки, он увеличивает денежную массу, покупая государственные облигации. И наоборот, когда Комитет хочет повысить ставку, он продает государственные облигации, изымая из обращения деньги, полученные от этих продаж. Что такое базовая ставка ФРС (Приховати)

Что повлияет на курс доллара

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что в начале этого года ФРС планировала три этапа снижения учетной ставки в течение года. В общей сложности ставку должны были снизить на 75 процентных пунктов, но из-за высокой инфляции ФРС воздерживается от снижения учетной ставки.

"Сейчас ФРС до конца текущего года планирует снизить учетную ставку только один раз в 25 процентных пунктов. Политика высоких ставок приводит к удорожанию доллара, что отрицательно сказывается на американской экономике. Снижение учетной ставки уже заложено в текущем курсе доллара. Поэтому ее снижение не приведет снижение курса доллара", – говорит Хмелевский.

Он добавляет, что более интересным будет прогноз дальнейших действий ФРС в следующем 2025 году. Будет ли она продолжать понижение процентной ставки и какими темпами? Если ФРС заявит о начале длительного цикла снижения ставки, то курс доллара по отношению к ведущим валютам снизится, подорожает сырье и вырастет стоимость акций и облигаций. Если нет, то доллар будет оставаться дорогим. В последнее время начали появляться прогнозы разных экспертов о том, что в этом году ФРС вообще воздержится от снижения учетной ставки.

В случае реализации такого сценария курс доллара может вырасти еще больше. Большое влияние на курс доллара и финансовые рынки в целом будут иметь президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Александр Хмелевский Кандидат экономических наук, независимый эксперт

По мнению эксперта, в преддверии выборов президента США противостояние между республиканцами и демократами в Конгрессе обострится, и можно прогнозировать, что бюджет на новый финансовый год, который в США стартует 1 октября, вовремя не будет принят. Поэтому снабжать государственные расходы придется временными решениями. Всё это будет отрицательно влиять на курс доллара.

Каким будет курс доллара осенью и когда лучше покупать валюту

Аналитики портала Lite Finance отмечают, что в течение следующего года котировки индекса доллара по отношению к другим валютам будут колебаться от 1,04 до 1,25. Пока индекс доллара составляет 1,04, а уже осенью может вырасти до 1,17.

Каков будет индекс доллара. Источник: Lite Finance

Ожидается, что, по крайней мере, одна сильная коррекция произойдет в августе-сентябре 2024 года. Локальный восходящий тренд может развиться до уровня 1,17–1,25 на верхнем пределе.

"Осень на финансовых рынках будет горячей, а курс доллара будет нестабильным. Однако, независимо от того, как будет колебаться курс доллара на мировых рынках, по отношению к украинской гривне курс доллара будет расти. К концу текущего года курс доллара достигнет минимум 42 грн, а при негативном сценарии и 50 грн. Поэтому украинцам, с целью минимизации рисков, валюту покупать нужно уже сейчас.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка "Глобус", говорит, что летом наблюдающийся на рынке валют сезонный фактор снижения активности в среднем на 10-15%. Но Нацбанк не отказывается от режима "управляемой гибкости", позволяющего ему оперативно вмешаться на рынок в случае возникновения потенциальной угрозы.

"Ближе к осени, как анонсировали чиновники, инфляционное влияние на рынок станет более ощутимым, хоть и не приведет к панике или ажиотажу. Напомню, что до конца года инфляция может ускориться до 5-6%, но этот показатель не выходит за пределы инфляционного прогноза до конца года (ожидается, что по итогам 2024 года инфляция составит 8,2%)», – говорит Лесовой.

Так, с конца июля 2022 г. Нацбанк удерживал официальный доллар на уровне 36,56 гривны. Уже с октября 2023 регулятор отменил фиксированный курс и перешел в режим управляемой гибкости. Поэтому курс валюты напрямую будет зависеть от регулятора.

Экономист Борис Кушнирук говорит, что курс на сегодняшний момент зависит полностью от Национального банка. А его политика настолько непрозрачна, что сделать прогноз относительно курса валют на осень невозможно.

"Учитывая, что курс полностью зависит от Национального банка, он должен публично определить, каким будет курс. Он должен провозгласить и объяснить, почему курс будет таким. Исходя из этого он должен сказать, что сегодня курс один, а к концу года планируется, что он будет в определенных пределах. Поэтому, например, дважды в месяц мы будем проводить девальвацию на 0,5%.

Он добавил, что сейчас никто не понимает, почему в одни дни НБУ начинает укреплять валюту, а в другие – девальвировать ее, хотя именно от него зависит, каким будет курс. Такая непрозрачность создает проблемы и для бизнеса, и для населения.