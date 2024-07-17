Чи буде долар по 50 грн: чого чекати від курсу валют восени

Курс долару подолав психологічної відмітки у 41 грн. Такий курс поки є близьким до того, який був закладений у бюджет на 2024 рік. Але восени ФРС може вперше за довгий час знизить облікову ставку, що вплине й на курс долара. Ми розпитали експертів про те, чого чекати від курсу долара восени й коли краще купувати валюту.

Федеральна резервна система (ФРС) США знизить процентні ставки лише один раз у 2024 р., про це пише Financial Times.

За даними опитаних виданням експертів, затяжна інфляція змушує ФРС скоригувати графік зниження відсоткових ставок. Більша частина аналітиків, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що на їх думку ФРС цього року знизить ставки лише на чверть пункту. Майже чверть учасників опитування очікує "повної відсутності скорочень".

20 березня ФРС США вирішила зберегти ключову ставку на рівні 5,25-5,5% – це максимальний рівень за останні 23 роки. З березня 2022 року ставка загалом зросла на 500 базисних пунктів. До цього протягом двох років вона залишалась на рівні 0−0,25% річних .

Підвищення облікової ставки збільшує вартість грошей в економіці, через що зростають ставки за кредитами та депозитами. Водночас збільшення ставки стимулює перетікання капіталу з нестабільних економік у США, стимулюючи зростання курсу долара і навпаки.

Базова ставка ФРС – кредитна ставка, за якою банки надають один одному короткострокові позики. Коли Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) хоче знизити відсоткові ставки, він збільшує грошову масу, купуючи державні облігації. І навпаки, коли Комітет хоче підвищити ставку, він продає державні облігації, вилучаючи з обігу гроші, які були отримані від цих продажів. Що таке базова ставка ФРС (Приховати)

Що вплине на курс долара

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, говорить, що на початку цього року ФРС планувала три етапи зниження облікової ставки протягом року. Загалом ставку мали знизити на 75 відсоткових пунктів, але через високу інфляцію ФРС утримується від зниження облікової ставки.

"Зараз ФРС до кінця поточного року планує знизити облікову ставку лише один раз на 25 відсоткових пунктів. Політика високих ставок призводить до здорожчання долара, що негативно позначається на американській економіці. Зниження облікової ставки вже закладено в поточному курсі долара. Тому її зниження не призведе до зниження курсу долара", – каже Хмелевський.

Він додає, що цікавішим буде прогноз подальших дій ФРС в наступному 2025 році. Чи буде вона продовжувати зниження відсоткової ставки та якими темпами? Якщо ФРС заявить про початок тривалого циклу зниження ставки, то тоді курс долара відносно провідних валют знизиться, здорожчає сировина та зросте вартість акцій та облігацій. Якщо ні, то долар буде залишатися дорогим. Останнім часом почали з'являтися прогнози різних експертів про те, що в цьому році ФРС взагалі утримається від зниження облікової ставки.

В разі реалізації такого сценарію курс долара може зрости ще більше. Великий вплив на курс долара та фінансові ринки загалом будуть мати президентські вибори в США, які відбудуться в листопаді Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук, незалежний експерт

На думку експерта, напередодні виборів президента США протистояння між республіканцями та демократами в Конгресі загостриться, й можна прогнозувати, що бюджет на новий фінансовий рік, який в США стартує 1 жовтня, вчасно не ухвалять. Тому забезпечувати державні витрати доведеться тимчасовими рішеннями. Все це буде негативно впливати на курс долара.

Яким буде курс долара восени та коли краще купувати валюту

Аналітики порталу Lite Finance зазначають, що протягом наступного року котирування індексу долара відносно інших валют будуть коливатися від 1,04 до 1,25. Наразі індекс долара становить 1,04, а вже восени може зрости до 1,17.

Яким буде індекс долара. Джерело: Lite Finance

Очікується, що принаймні одна сильна корекція відбудеться в серпні-вересні 2024 року. Локальний висхідний тренд може розвинутися до рівня 1,17–1,25 на верхній межі.

"Осінь на фінансових ринках буде гарячою, а курс долара буде нестабільним. Проте незалежно від того, як буде коливатися курс долара на світових ринках, по відношенню до української гривні курс долара буде зростати. До кінця поточного року курс долара досягне мінімум 42 грн, а при негативному сценарію і 50 грн. Тому українцям, з метою мінімізації ризиків, валюту купувати треба вже зараз. Курс нижче 40 грн. за долар вже не буде", – радить Хмелевський.

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус", каже, що влітку спостерігається на ринку валют сезонний чинник зниження активності в середньому на 10-15%. Але Нацбанк не відмовляється від режиму "керованої гнучкості", який дає йому змогу оперативно втрутитися на ринок в разі виникнення потенційної загрози.

"Ближче до осені, як анонсували урядовці, інфляційний вплив на ринок стане більш відчутним, хоч і не призведе до паніки чи ажіотажу. Нагадаю, що до кінця року інфляція може прискоритися до 5-6%, але цей показник не виходить за межі інфляційного прогнозу до кінця року (очікується, що за підсумками 2024 року інфляція складе 8,2%)", – каже Лєсовий.

Так, з кінця липня 2022 року Нацбанк утримував офіційний долар на рівні 36,56 гривні. Вже з жовтня 2023 року регулятор скасував фіксований курс та перейшов до режиму керованої гнучкості. Тому курс валюти буде напряму залежати від регулятора.

Економіст Борис Кушнірук говорить, що курс на сьогоднішній момент залежить повністю від Національного банку. А його політика настільки непрозора, що зробити прогноз, щодо курсу валют на осінь – неможливо.

"Враховуючи, що курс повністю залежить від Національного банку, то він має публічно визначити, яким буде курс. Він повинен проголосити й пояснити, чому курс буде таким. Виходячи з цього він має сказати, що сьогодні курс один, а під кінець року планується, що він буде у певних межах. Тому, наприклад, двічі на місяць ми будемо проводити девальвацію на 0,5%. Якщо це буде планова й прогнозована девальвація, тоді ніякої паніки й зневіри не буде", – каже Кушнірук.

Він додав, що зараз ніхто не розуміє, чому в одні дні НБУ починає зміцнювати валюту, а в інші девальвувати її, хоча саме від нього залежить, яким буде курс. Така непрозорість створює проблеми й для бізнесу, й для населення.