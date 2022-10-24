Старая учетная ставка и новые условия продажи валюты населению. Чего ждать от курса этой недели

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 25% и разрешил гражданам покупать валюту по официальному курсу. Впрочем, валютный рынок на эти новости почти никак не отреагировал. Более того, ревальвация продолжается, и курс до конца октября может закрепиться в диапазоне 39-40 грн/$.

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Двумя главными событиями на валютном рынке недели 17-23 октября стало заседание правления НБУ в четверг 20 октября, которое приняло решение оставить учетную ставки на уровне 25% годовых, и утверждение Нацбанком постановления № 222, которое разрешает банкам начиная с 21 октября продавать населению валюту по официальному курсом – 36,6 грн/$. Но только при условии размещения этих средств на депозите сроком от 6 месяцев и обязательной обратной продажи валюты после окончания вклада по официальному курсу.

Что касается учетной ставки, регулятор мотивировал свое решение сохранить ее на текущем уровне необходимостью борьбы с инфляцией. Как отметил в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, НБУ таким образом пытается замедлить этот процесс, поскольку причины инфляции не в денежно-кредитной политике регулятора.

От этого показателя (учетной ставки – ред.) в большей степени зависит доходность депозитных сертификатов Нацбанка. Объем вложений коммерческих банков в этот актив составил 275 млрд грн. Эти средства могли бы быть привлечены в госбюджет. Таким образом удалось бы снизить зависимость Кабмина от "печатного станка". Андрей Гойлов аналитик Roboforex

Кроме того, во вторник, 18 октября, Украина получила первые €2 млрд в рамках исключительной программы макрофинансовой помощи ЕС в размере €5 млрд. Это поможет нашей стране существенно стабилизировать ситуацию на валютном рынке и снизить дефицит государственного бюджета.

"По этой причине НБУ смог избежать девальвации официального курса гривни. Однако после повреждений энергетической инфраструктуры и снижения объемов промышленного производства риск ослабления украинской национальной валюты сохраняется", – предупреждает Андрей Гойлов.

Новые возможности для покупки валюты населением. Будет ли спрос?

Относительно постановления № 222, позволяющего банкам продавать еще больше безналичной валюты населению, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отметила, что это нововведение даже повлекло за собой небольшое укрепление гривны на наличном рынке.

"Это означает, что по крайней мере участники этого сегмента валютного рынка отнеслись к такому решению НБУ достаточно серьезно. Хотя сейчас я бы не рискнула делать прогнозы по его популярности, поскольку он по многим характеристикам очень похож на инвестиционный инструмент", – говорит Золотько.

Дело в том, что валютные риски в таких условиях полностью несет клиент. Если гривна будет девальвировать и НБУ вернется к плавающему курсообразованию, доходность такого депозита вместе с курсовой разницей может составить около 30% годовых. Это очень хороший показатель, полностью перекрывающий инфляцию. Но если официальный курс будет оставаться на сегодняшней отметке, клиент может даже потерять до 1-1,5% своих сбережений за счет комиссий за конвертацию, которые придется платить банку.

Поэтому думаю, что спросом этот инструмент будет пользоваться среди более финансово осведомленных и состоятельных украинцев. Большинство скорее предпочтет покупку валюты с ограничением 100 тыс. грн и ее размещением на 3-месячном депозите, ведь после его завершения вкладчики получают именно валюту, а не гривну. Анна Золотько директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (17-21 октября) Нацбанк приобрел на межбанке $7,2 млн, а продал почти $576,4 млн, сократив международные резервы более чем на $569 млн. Таким образом с начала войны НБУ купил на межбанке свыше $2,492 млрд, а реализовал $18,510 млрд (отрицательный баланс – более $16 млрд).

С начала года Национальный банк приобрел на межбанковском валютном рынке $3,149 млрд, а продал $21,28 млрд, в результате чего резервы "похудели" на $18,131 млрд. Как говорит глава Совета НБУ Богдан Данилишин, увеличение объемов чистой покупки инвалюты на межбанке клиентами банков обусловлено увеличением их спроса на валюту на фоне ее постоянного предложения.

Также Данилишин отмечает, что чистая продажа Национальным банком иностранной валюты уменьшила объем свободной ликвидности в банковской системе. Хотя свободная ликвидность все еще более чем в пять раз превышает нормативные требования.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке гривна к доллару и евро вела себя по-разному. По отношению к американской валюте гривна укреплялась более активно. Если в понедельник, 17 октября, в банках в среднем по Украине курс составлял 40,2-40,9 грн/$, то уже в воскресенье, 23 октября, с расширением спреда и при плавном укреплении – 40-40,7 грн/$ .

На черном рынке доллар в понедельник торговался на уровне 40,7-40,88 грн/$, а уже в воскресенье – 40,45-40,6 грн/$. По прогнозам аналитиков на этой неделе (24-30 октября) ревальвация продолжится, но нижний предел в банках в 39 грн/$ курс не перейдет. Как и 40,1 грн/$ – на черном рынке.

Евро в банках в среднем по Украине начал прошедшую неделю на уровне 38,3-39,4 грн/€, и закончил на тех же отметках после небольшого всплеска во вторник (курс временно подпрыгнул до 38,6-39,8 грн/€) .

На черном рынке евро в понедельник торговался в диапазоне 38,8–39 грн/€. Во вторник курс, как и в банках, подскочил – до 39-39,3 грн/€, но уже к концу недели котировки по евро снова опустились до 38,8-39,1 грн/€.