Украине нужно еще €70 млрд на оборону в 2027 году: Зеленский призвал ЕС оказать помощь

Украине нужно минимум €70 млрд дополнительной поддержки на оборону в 2027 году. Президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров найти эти средства для закупки оружия и усиления обороноспособности страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Война будет стоить 155 миллиардов евро в следующем году, и нам нужно еще минимум 70 миллиардов евро от вас на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма, и я прошу вас найти эту поддержку", — сказал Зеленский на заседании Европейского совета в пятницу.

Почему Украине нужны дополнительные средства

По словам президента, украинские дроны помогают останавливать большинство российских штурмов и нарушать логистику российских войск. В то же время из-за нехватки финансирования Украина не может увеличить производство беспилотников до возможного уровня.

"Прямо сейчас мы могли бы производить вдвое или втрое больше дронов, в зависимости от типа дрона, но у нас просто нет достаточно средств на это", - заявил Зеленский.

Он также призвал европейские страны инвестировать в украинскую оборонную промышленность и совместное производство дронов и других видов вооружения на территории Европы.

"Поэтому нам действительно нужно не менее 70 миллиардов евро дополнительно на следующий год", - подытожил президент.

Напомним, в октябре Украина и Европейская комиссия определили формат, сроки и необходимые шаги для полного покрытия финансовых и оборонных потребностей государства в 2026-2027 годах.