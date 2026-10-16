Україні потрібно ще €70 млрд на оборону у 2027 році: Зеленський закликав ЄС надати допомогу

Україні потрібно щонайменше €70 млрд додаткової підтримки на оборону у 2027 році. Президент Володимир Зеленський закликав європейських лідерів знайти ці кошти для закупівлі зброї та посилення обороноздатності країни.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Війна буде коштувати 155 мільярдів євро наступного року, і нам треба ще щонайменше 70 мільярдів євро від вас на оборону, на зброю і на нашу стійкість. Це реалістична сума, і я прошу вас знайти цю підтримку", — сказав Зеленський на засіданні Європейської ради у п'ятницю.

Чому Україні потрібні додаткові кошти

За словами президента, українські дрони допомагають зупиняти більшість російських штурмів і порушувати логістику російських військ. Водночас через нестачу фінансування Україна не може збільшити виробництво безпілотників до можливого рівня.

"Прямо зараз ми могли б виробляти вдвічі чи втричі більше дронів, залежно від типу дрона, але у нас просто немає достатньо коштів на це", — заявив Зеленський.

Він також закликав європейські країни інвестувати в українську оборонну промисловість і спільне виробництво дронів та інших видів озброєння на території Європи.

"Тому нам дійсно потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково на наступний рік", — підсумував президент.

Нагадаємо, у жовтні Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових і оборонних потреб держави у 2026–2027 роках.