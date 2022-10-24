Стара облікова ставка і нові умови продажу валюти населенню. Чого очікувати від курсу цього тижня

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25% та дозволив громадянам купувати валюту за офіційним курсом. Втім, валютний ринок на ці новини майже ніяк не відреагував. Більше того, ревальвація продовжується і курс до кінця жовтня може закріпитись у діапазоні 39-40 грн/$.

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Двома головними подіями на валютному ринку тижня 17-23 жовтня стало засідання правління НБУ в четвер 20 жовтня, яке прийняло рішення залишити облікову ставки на рівні 25% річних, і затвердження Нацбанком постанови № 222, що дозволяє банкам починаючи з 21 жовтня продавати населенню валюту за офіційним курсом – 36,6 грн/$. Але лише за умови подальшого розміщення цих коштів на депозиті строком від 6 місяців та обов‘язкового зворотнього продажу валюти після закінчення вкладу за офіційним курсом.

Щодо облікової ставки, то регулятор мотивував рішення зберегти її на поточному рівні необхідністю боротьби з інфляцією. Як зазначив у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, НБУ таким чином намагається уповільнити цей процес, оскільки причини інфляції не у грошово-кредитній політиці регулятора.

Від цього показника (облікової ставки – ред.) більшою мірою залежить прибутковість депозитних сертифікатів Нацбанку. Обсяг вкладень комерційних банків у цей актив сягнув 275 млрд грн. Ці кошти могли б бути залучені до держбюджету. Таким чином вдалося б знизити залежність Кабміну від "друкарського верстата. Андрій Гойлов аналітик Roboforex

Крім того, у вівторок 18 жовтня Україна отримала перші €2 млрд у рамках виключної програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі €5 млрд. Це допоможе нашій країні суттєво стабілізувати ситуацію на валютному ринку та знизити дефіцит державного бюджету.

"З цієї причини НБУ зміг уникнути чергової девальвації офіційного курсу гривні. Проте після пошкоджень енергетичної інфраструктури та зниження обсягів промислового виробництва ризик послаблення української національної валюти зберігається", – попереджає Андрій Гойлов.

Нові можливості для купівлі валюти населенням. Чи буде попит?

Стосовно постанови № 222, яка дозволяє банкам продавати ще більше безготівкової валюти населенню, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько зауважила, що це нововведення навіть спричинило невеличке зміцнення гривні на готівковому ринку.

"Це означає, що принаймні учасники цього сегменту валютного ринку поставилися до нього досить серйозно. Хоча наразі я б не ризикнула робити прогнози щодо його популярності, оскільки він за багатьма характеристиками дуже схожий на інвестиційний інструмент", – каже Золотько.

Справа в тому, що валютні ризики за таких умов повністю несе клієнт. Якщо гривня буде девальвувати та НБУ повернеться до плаваючого курсоутворення, дохідність такого депозиту разом із курсовою різницею може скласти близько 30% річних. Це дуже непоганий показник, що повністю перекриває інфляцію. Але якщо офіційний курс залишатиметься на сьогоднішній позначці, клієнт може навіть втратити до 1-1,5% своїх заощаджень за рахунок комісій за конвертацію, які доведеться сплатити банку.

Тому, думаю, що попитом цей інструмент буде користуватися серед більш фінансово обізнаних та заможних українців. Більшість скоріше надасть перевагу купівлі валюти з обмеженням 100 тис. грн та її розміщенням на 3-місячному депозиті, адже після його завершення вкладники отримають саме валюту, а не гривню. Анна Золотько директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (17-21 жовтня) Нацбанк придбав на міжбанку $7,2 млн, а продав майже $576,4 млн, скоротивши міжнародні резерви на понад $569 млн. Таким чином з початку війни НБУ купив на міжбанку більше $2,492 млрд, а реалізував $18,510 млрд (негативний баланс – понад $16 млрд).

З початку року Національний банк придбав на міжбанківському валютному ринку $3,149 млрд, а продав аж $21,28 млрд, внаслідок чого резерви "схудли" на $18,131 млрд. Як каже голова ради НБУ Богдан Данилишин, збільшення обсягів чистої купівлі інвалюти на міжбанку клієнтами банків обумовлене збільшенням їхнього попиту на валюту на тлі її сталої пропозиції.

Також Данилишин наголошує на тому, що чистий продаж Національним банком іноземної валюти зменшував обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Хоча ця вільна ліквідність все ще понад як уп’ятеро перевищує нормативні вимоги.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку гривня до долару і євро поводилась дещо по-різному. По відношенню до американської валюти гривня зміцнювалась більш активно. Якщо у понеділок, 17 жовтня, у банках в середньому по Україні курс складав 40,2-40,9 грн/$, то вже у неділю, 23 жовтня, з розширенням спреду і при плавному зміцненні – 40-40,7 грн/$.

На чорному ринку долар у понеділок торгувався на рівні 40,7-40,88 грн/$, а вже у неділю – 40,45-40,6 грн/$. За прогнозами аналітиків цього тижня (24-30 жовтня) ревальвація продовжиться, але нижню межу у банках у 39 грн/$ курс не перейде. Як і 40,1 грн/$ – на чорному ринку.

Євро у банках в середньому по Україні розпочав минулий тиждень на рівні 38,3-39,4 грн/€, і закінчив на тих же позначках після невеликого сплеску у вівторок (курс тимчасово підстрибнув до 38,6-39,8 грн/€).

На чорному ринку євро у понеділок торгувався у діапазоні 38,8-39 грн/€. У вівторок курс, як і в банках, підскочив – до 39-39,3 грн/€, але вже під кінець тижня котирування по євро знову опустились до 38,8-39,1 грн/€.