Гроші за нові робочі місця: майже 7500 роботодавців отримали компенсації від держави

Упродовж січня-вересня 2026 року майже 7,5 тисячі роботодавців скористалися компенсаційними програмами служби зайнятості. Вони дають змогу бізнесу отримати відшкодування частини витрат на працевлаштування безробітних та окремих категорій громадян.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Кому компенсують витрати на працевлаштування

Найбільша програма стосується працевлаштування безробітних на нові робочі місця в малому бізнесі. За січень-вересень нею скористалися 5054 роботодавці, які працевлаштували 8,2 тисячі людей. Найбільше працевлаштованих за цією програмою було у Львівській області — майже 1,1 тисячі та на Рівненщині — 630.

Ще майже 1,5 тисячі безробітних знайшли роботу за програмою компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску. Працевлаштуванням займалися 1314 роботодавців. Найбільше людей у цій категорії працевлаштував Рівненський обласний центр зайнятості — 166.

Компенсації за найм людей з інвалідністю та ветеранів

За дев’ять місяців роботодавці також отримали компенсації фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування 1,2 тисячі людей. Серед них — 633 людини з інвалідністю та 473 учасники бойових дій.

За цією програмою працювали 1106 роботодавців. Найбільше працевлаштувань зафіксували за сприяння Житомирського обласного центру зайнятості — 130, та Рівненського — 125.

Як зазначили у Службі, компенсаційні програми мають зменшити витрати бізнесу на найм працівників і допомогти знайти роботу людям, яким складніше працевлаштуватися.

Раніше уряд ухвалив рішення подовжити термін виплат компенсацій роботодавцям із прифронтових і найбільш постраждалих від війни регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО)