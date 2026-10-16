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Деньги за новые рабочие места: около 7500 работодателей получили компенсации от государства

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За 9 месяцев 2026 года 7,5 тысячи работодателей получили компенсации от государства / Freepik

В течение января-сентября 2026 года почти 7,5 тысяч работодателей воспользовались компенсационными программами службы занятости. Они позволяют бизнесу получить возмещение части расходов по трудоустройству безработных и отдельных категорий граждан.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

Кому компенсируют затраты на трудоустройство

Самая большая программа касается трудоустройства безработных на новые рабочие места в малом бизнесе. За январь-сентябрь ею воспользовались 5054 работодателя, которые трудоустроили 8,2 тысячи человек. Больше всего трудоустроенных по этой программе было во Львовской области - почти 1,1 тысячи и в Ровенской - 630.

Еще почти 1,5 тысяч безработных нашли работу по программе компенсации работодателям единого социального взноса. Трудоустройством занимались 1314 работодателей. Больше всего людей в этой категории трудоустроил Ровенский областной центр занятости - 166.

Компенсации по найму людей с инвалидностью и ветеранов

За девять месяцев работодатели также получили компенсацию фактических затрат на оплату труда за трудоустройство 1,2 тысячи человек. Среди них 633 человека с инвалидностью и 473 участника боевых действий.

По этой программе работали 1106 работодателей. Больше всего трудоустройств зафиксировали при содействии Житомирского областного центра занятости - 130, и Ровенского - 125.

Как отметили в Службе, компенсационные программы должны уменьшить расходы бизнеса по найму работников и помочь найти работу людям, которым труднее трудоустроиться.

Ранее правительство приняло решение продлить срок выплат компенсаций работодателям из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионов за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Автор:
Татьяна Ковальчук

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