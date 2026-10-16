$50–60 млн на завод: в "Укрцукрі" оцінили вартість євромодернізації підприємств галузі

Доведення середнього українського цукрового заводу до базових європейських показників енергоефективності коштуватиме орієнтовно $50–60 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Latifundist.com з посиланням на голову Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яну Кавушевську.

"Ми говоримо про 50–60 млн доларів на завод. Це, звичайно, дуже загальні цифри. Кожен завод рахується окремо", — зазначила вона.

За словами очільниці асоціації, вказана сума покриває лише базову реконструкцію. Якщо підприємство додатково модернізуватиме системи водоочистки, загальний кошторис витрат може зрости ще приблизно на $20 млн.

Наразі українські цукрові підприємства переважно оновлюють наявні потужності. Втім, такі можливості має не кожне виробництво, адже промисловий майданчик повинен технічно відповідати вимогам для подальшої реконструкції.

Крім того, остаточний масштаб необхідних інвестицій залежатиме від регуляторних вимог.

Як пояснила Кавушевська, в Україні досі не затвердили найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ). Через це підприємствам бракує чітких орієнтирів для оцінки відповідності майбутнім стандартам та планування робіт.

Голова "Укрцукру" також додала, що низку показників, які підлягатимуть обов'язковому контролю за стандартами ЄС, вітчизняні підприємства наразі взагалі не вимірюють. Тому галузі доведеться не лише розробити нові системи вимірювань, а й забезпечити наявність кваліфікованих фахівців для їх обслуговування.

Нагадаємо, українські виробники експортували 504 тисячі тонн цукру за три квартали поточного маркетингового року. Попри високі показники продажів за кордон, цьогорічна посівна кампанія цукрових буряків завершилася з найнижчим результатом за всі роки незалежності.