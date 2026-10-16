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$50–60 млн на завод: в "Укрсахаре" оценили стоимость евромодернизации предприятий отрасли

сахар
Украина экспортировала 504 тыс. тонн сахара/Фото: Укрсахар / Телекритика

Доведение среднего украинского сахарного завода до базовых европейских показателей энергоэффективности обойдется ориентировочно в $50–60 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Latifundist.com со ссылкой на главу Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар" Яну Кавушевскую.

"Мы говорим о 50-60 млн долларов на завод. Это, конечно, очень общие цифры. Каждый завод считается отдельно", - отметила она.

По словам главы ассоциации, указанная сумма покрывает только базовую реконструкцию. Если предприятие будет дополнительно модернизировать системы водоочистки, общая смета затрат может возрасти еще примерно на $20 млн.

Сейчас украинские сахарные предприятия преимущественно обновляют мощности. Впрочем, такие возможности имеет не каждое производство, ведь промышленная площадка должна соответствовать требованиям для дальнейшей реконструкции.

Кроме того, окончательный масштаб требуемых инвестиций будет зависеть от регуляторных требований.

Как пояснила Кавушевская, в Украине до сих пор не утвердили лучшие доступные технологии и методы управления (НИТМ). Поэтому предприятиям не хватает четких ориентиров для оценки соответствия будущим стандартам и планированию работ.

Глава "Укрсахара" также добавила, что ряд показателей, подлежащих обязательному контролю над стандартами ЕС, отечественные предприятия пока вообще не измеряют. Поэтому отрасли придется не только создать новые системы измерений, но и обеспечить наличие квалифицированных специалистов для их обслуживания.

Напомним, украинские производители экспортировали 504 тысяч тонн сахара за три квартала текущего маркетингового года. Несмотря на высокие показатели продаж за границу, посевная кампания сахарной свеклы этого года завершилась с самым низким результатом за все годы независимости.

Автор:
Татьяна Бессараб

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