До конца июня нацвалюта будет находиться в позитиве, но затем может скатиться в депрессию

На третьей неделе июня официальный курс НБУ упал на 13 коп. – с 40,64 до 40,51 грн/$. Эксперты говорят, что до конца месяца гривня будет укрепляться, но в июле могут снова возникнуть риски для небольшой девальвации. Главное: резких колебаний аналитики не ждут.

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Как регулятор проводил валютные интервенции

На прошлой неделе НБУ традиционно занимался валютными интервенциями:

купил $0,23 млн.

продал $722,8 млн.

То есть за этот период золотовалютные резервы снизились на $722,57 млн.

Для понимания: неделей ранее регулятор продал $898 млн.

В целом последний месяц регулятор начал проводить политику увеличения объема валютных интервенций, и эта стратегия дала определенный результат – наконец-то курс нацвалюты немного укрепился.

Как менялся курс гривни в конце первого месяца лета

В период с 17 по 21 июня, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке был такой:

17 июня гривня находилась в пределах 40,63-40,65 грн/$.

21 июня она была на уровне 40,42-40,43 грн/$.

Таким образом, через неделю нацвалюта упала на 21-22 коп.

В то же время наличный рынок, по данным finance.ua, находился в таком коридоре:

17 июня гривня торговалась по 40,47-41,05 грн/$.

21 июня нацвалюта упала до отметки 40,40–40,88 грн/$.

В результате курс подешевел на 7–17 коп.

Что происходило с курсом гривныина неделе с 17 по 23 июня

На прошлой неделе активность на валютном рынке Украины снизилась, так что волатильность курсов была невысокой, говорит аналитик ЦБТ Максим Орыщак . В частности, курс доллара подешевел менее чем на 1% - где-то до 40,40-40,50 грн как по курсу НБУ, так и в банках.

"В Украине не публиковалось важной макроэкономической статистики. Это произвело положительный эффект. В последнее время экономические отчеты получались отрицательными. Пауза в их публикации и некоторое наращивание валютных интервенций НБУ помогли гривне отыграть часть потерь", - говорит эксперт.

По словам экономиста, на внешнем контуре ситуация тоже была спокойной. Инвесторы положительно встретили охлаждение потребительского сектора США. Розничные продажи за май выросли на 0,1% м/м. Уолл-стрит ожидала роста на 0,3% м/м. Это повысило шансы понижения процентной ставки ФРС в сентябре.

"Американский фондовый рынок благодаря этому весь прошлый недельный отрезок обновлял исторические максимумы", – говорит Орыщак.

Как будет меняться курс гривни на последней неделе июня

В новой неделе наиболее заметным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация данных по счету текущих сделок за май, говорит Максим Орыщак. Тогда дефицит может вырасти еще на $1,5 млрд – с $3,7 до $5,2 млрд.

"Это негативно для гривни. Но поскольку отчет выйдет только в пятницу, 28 июня, слабость украинской валюты может проявиться через неделю", - говорит эксперт.

В числе внешних событий Максим Орыщак выделяет заключительную оценку ВВП США за первый квартал. Данные выйдут в четверг, 27 июня. Также важным станет ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за май. Он будет опубликован в пятницу, 28 июня.

"Для ФРС PCE – лучший показатель инфляции. Если он покажет снижение, по другим индикаторам, доллар США может заметно подешеветь", – говорит эксперт.

Как видим, новостной фон на следующей неделе остается для гривни разнонаправленным. Укрепление нацвалюты Украины должно остановиться или замедлиться, говорит Орыщак, поэтому следует ожидать колебания в таком коридоре:

Официальный курс НБУ может торговаться между 40,20-40,80 грн/$.

Средний курс в банках страны может находиться в диапазоне 40,70–41,10 грн/$.

Почему до конца июня гривна останется в спокойном состоянии

Как отмечает начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, в последнюю неделю июня на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность. То есть, особых изменений в курсовых показателях не произойдет, ведь благодаря режиму "управляемой гибкости" удается избегать дисбаланса между спросом и предложением, а также гасить в зародыше любые проявления ажиотажа. Регулятор, в случае необходимости, может увеличивать валютные интервенции, удовлетворяя спрос.

"Несмотря на рост тарифов на электроэнергию, перебои с энергоснабжением, ускорение инфляции не будет чрезмерным. И наоборот: Нацбанк анонсировал, что инфляционные процессы во втором полугодии ускорятся, но в пределах 5-6%, что соответствует ранее озвученным прогнозам", - отмечает банкир.

По словам эксперта, стабильность экономики, как и гривни, будет подкреплена новыми траншами макрофина от ЕС и МВФ суммарно на $4,2 млрд, которых хватит на покрытие весомой части расходов бюджета.

"А после одобрения G7 кредита на $50 млрд, что будет покрываться прибылями замороженных российских активов, можно сказать, что экономика страны получила также мощную стратегическую поддержку, что крайне важно в условиях войны", - говорит Лесовой.

Также банкир обращает внимание на еще один важный аспект – это принятие Стратегии кредитования и снижение учетной ставки до 13%: "В условиях экономической неуверенности такие шаги регулятора были бы просто невозможны".

Все эти факторы повлияют на стабилизацию курса на последней неделе июня следующим образом:

на межбанке доллар будет торговаться в пределах 40-41 грн,

на наличном рынке банк будет находиться в диапазоне 40–41,2 грн.