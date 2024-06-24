До кінця червня нацвалюта буде знаходитися у позитиві, але потім може скотитися у депресію

На третьому тижні червня офіційний курс НБУ впав на 13 коп – з 40,64 до 40,51 грн/$. Експерти кажуть, що до кінця місяця гривня буде укріплятися, але в липні можуть знову виникнути ризики для невеликої девальвації. Головне: різких коливань аналітики не очікують.

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Як регулятор проводив валютні інтервенції

Минулого тижня НБУ традиційно займався валютними інтервенціями:

купив $0,23 млн.

продав $722,8 млн.

Тобто, за цей період золотовалютні резерви знизились на $722,57 млн.

Для розуміння: тижнем раніше регулятор продав $898 млн.

Загалом останній місяць регулятор почав проводити політику збільшення об’єму валютних інтервенцій, і ця стратегія дала певній результат - нарешті курс нацвалюти трохи укріпився.

Як змінювався курс гривні наприкінці першого місяця літа

У період з 17 до 21 червня, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку був такий:

17 червня гривня знаходилась в межах 40,63-40,65 грн/$.

21 червня вона була на рівні 40,42-40,43 грн/$.

Таким чином, за тиждень нацвалюта впала на на 21-22 коп.

Водночас з цим, готівковий ринок, за даними finance.ua, знаходився у такому коридорі:

17 червня гривня торгувалась по 40,47-41,05 грн/$.

21 червня нацвалюта впала до відмітки 40,40-40,88 грн/$.

В результаті курс подешевшав на 7-17 коп.

Що відбувалось із курсом гривні на тижні з 17 до 23 червня

Минулого тижня активність на валютному ринку України знизилася, тож волатильність курсів була невисокою, говорить аналітик ЦБТ Максим Орищак. Зокрема, курс долара подешевшав менше, ніж на 1% - десь до 40,40-40,50 грн як за курсом НБУ, так й у банках.

"В Україні не публікувалося важливої ​​макроекономічної статистики. Це справило позитивний ефект. Останнім часом економічні звіти виходили негативними. Пауза у їх публікації та деяке нарощування валютних інтервенцій НБУ допомогли гривні відіграти частину втрат", - говорить експерт.

За словами економіста, на зовнішньому контурі ситуація теж була спокійною. Інвестори позитивно зустріли охолодження споживчого сектору США. Роздрібні продажі за травень зросли на 0,1% м/м. Уолл-стріт чекала зростання на 0,3% м/м. Це підвищило шанси зниження процентної ставки ФРС у вересні.

"Американський фондовий ринок завдяки цьому весь минулий тижневий відрізок оновлював історичні максимуми", - каже Орищак.

Як буде змінюватися курс гривні на останньому тижні червня

У новому тижні найбільш помітною макроекономічною подією для валютного ринку України стане публікація даних щодо рахунку поточних операцій за травень, каже Максим Орищак. Тоді дефіцит може зрости ще на $1,5 млрд - із $3,7 до $5,2 млрд.

"Це негативно для гривні. Але оскільки звіт вийде лише у п'ятницю, 28 червня, слабкість української валюти може проявитися за тиждень", - говорить експерт.

Серед зовнішніх подій Максим Орищак виділяє заключну оцінку ВВП США за перший квартал. Дані вийдуть у четвер, 27 червня. Також важливим стане ціновий індекс видатків на особисте споживання (PCE) за травень. Його буде опубліковано у п'ятницю, 28 червня.

"Для ФРС PCE - найкращий показник інфляції. Якщо він покаже зниження, за іншими індикаторами, долар США може помітно подешевшати", - каже експерт.

Як бачимо, новинний фон наступного тижня залишається для гривні різноспрямованим. Зміцнення нацвалюти України має зупинитися чи сповільнитись, говорить Орищак, тому варто очікувати коливання в такому коридорі:

Офіційний курс НБУ може торгуватись між 40,20-40,80 грн/$.

Середній курс у банках країни може перебувати у діапазоні 40,70-41,10 грн/$.

Чому до кінця червня гривня залишиться у спокійному стані

Як зазначає начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, в останній тиждень червня на валютному ринку зберігатиметься відносна стабільність. Тобто, особливих змін в курсових показниках не станеться, адже завдяки режиму "керованої гнучкості" вдається уникати дисбалансу між попитом і пропозицією, а також “гасити” в зародку будь-які прояви ажіотажу. Регулятор, в разі потреби, може збільшувати валютні інтервенції, задовольняючи попит.

"Попри зростання тарифів на електроенергію, перебої з енергопостачанням, прискорення інфляції не буде надмірним. І навпаки: Нацбанк анонсував, що інфляційні процеси у другому півріччі прискоряться, але в межах 5-6%, що відповідає раніше озвученим прогнозам", - зазначає банкір.

За словами експерта, стабільність економіки, як і гривні, буде підкріплена новими траншами макрофіну від ЄС та МВФ сумарно на $4,2 млрд, яких вистачить на покриття вагомої частини видатків бюджету.

"А після схвалення G7 кредиту на $50 млрд, що покриватиметься прибутками заморожених російських активів, можна сказати, що економіка країни отримала також потужну стратегічну підтримку, що вкрай важливо в умовах війни", - говорить Лєсовий.

Також банкір звертає увагу на ще один важливий аспект - це ухвалення Стратегії кредитування та зниження облікової ставки до 13%: "В умовах економічної непевності такі кроки регулятора були б просто неможливими".

Усі ці фактори вплинуть на стабілізацію курсу на останньому тижні червня таким чином:

на міжбанку долар буде торгуватися у межах 40-41 грн,

на готівковому ринку банк буде знаходитися в діапазоні 40-41,2 грн.