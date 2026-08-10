Доллар или евро: как бизнесу управлять валютными рисками

На середину августа официальный курс доллара держится ниже 45 грн. Однако из-за падения экспорта и мирового энергетического кризиса сдерживать девальвацию гривны становится все сложнее. Финансовые эксперты рассказали в комментарии Delo.ua , чего ожидать от валютного рынка в этом месяце.

Достигнет ли доллар отметки 45 грн

Во втором квартале торговый дефицит Украины достиг $15,9 млрд, а по итогам семи месяцев отрицательное сальдо торговли выросло почти в полтора раза – с $22,7 млрд в 2025 году до $34 млрд в 2026. Одним из факторов этого стал рост импорта и бюджетных расходов, что увеличило спрос на Данилишин. Несмотря на это, эксперт не ожидает резкой девальвации гривны. Его базовый прогноз на август – 44,5–45,5 грн за доллар.

Почему гривна пока остается стабильной

Национальный банк продолжает осуществлять валютные интервенции, сглаживая дисбалансы между спросом и предложением валюты. За первое полугодие 2026 года регулятор продал на межбанковском рынке $23,35 млрд. из международных резервов. Осенью потребность в таких интервенциях может возрасти из-за сезонного увеличения импорта энергоносителей, горючего и подготовки к отопительному сезону. По оценке Богдана Данилишина, в этот период НБУ может тратить на валютные интервенции $3-5 млрд в месяц, а в отдельные периоды и больше. В то же время, по его мнению, стратегия регулятора заключается не в удержании курса на конкретном уровне, а в предотвращении резких курсовых колебаний, чтобы рынок постепенно адаптировался к экономическим условиям.

Также одним из рисков для валютного рынка остаются российские атаки на портовую инфраструктуру, сокращающие валютные поступления от экспорта. По оценкам НБУ, из-за ограничения экспорта зерна и железной руды Украина может недополучить около $2,5 млрд. валютной выручки. Однако стремительного обрушения курса не прогнозируется. Стабильность гривни и дальше будет обеспечивать внешнее финансирование: на 2026 год предусмотрено $54 млрд бюджетной поддержки и $33 млрд на оборонные нужды от международных партнеров, говорит Данилишин.

Несмотря на атаки на бизнес и инфраструктуру, наличный рынок остается спокойным, а разница между официальным и розничным курсом минимальна. Чтобы поощрить украинцев держать деньги в национальной валюте, Нацбанк повысил учетную ставку до 15,5% и не исключает ее дальнейшего роста до 16%. Это должно сделать гривневые депозиты и ОВГЗ более привлекательными.

Почему украинцы покупают евро больше доллара

Шесть месяцев подряд начиная с февраля чистый спрос населения на наличный евро стабильно опережает спрос на доллар, отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. В июле 2026 года украинцы приобрели наличные доллары на $232,5 млн, что на 38,8% больше, чем в июне. В то же время, чистая покупка евро составила $266,3 млн. Хотя за месяц этот показатель снизился на 20,8%, объем приобретенной евровалюты все равно превысил долларовый. За семь месяцев текущего года интерес к евро вырос на 12,7% (до $2,08 млрд), тогда как спрос на доллар упал на 9,3%.

Всего за семь месяцев 2026 года украинцы приобрели евро на сумму более $2 млрд в эквиваленте (рост на 12,7% в годовом исчислении), тогда как долларов на $1,83 млрд (падение на 9,3%). Доля евро в общих наличных операциях выросла до 27%. Эксперт объясняет этот тренд потребностями беженцев, туристов и общим денежным потоком из стран ЕС. На курс евро влияет не только спрос украинцев. Европейская валюта дорожает и на мировом рынке по отношению к доллару. Поскольку ЕС является главным торговым партнером Украины, это постепенно отражается на стоимости импортных товаров.

В то же время, на межбанковском уровне наблюдаются беспрецедентные объемы поддержки курса. Аналитик отмечает , что только с начала лета Нацбанк на рынок $10,9 млрд валютных интервенций. Для понимания масштабов: это больше, чем НБУ потратил на поддержку гривни суммарно почти за семь лет – с 2015 по октябрь 2021 года. Такие рекордные цифры ярко показывают колоссальный перекос между украинским экспортом и импортом в условиях войны.

Для бизнеса, работающего с европейскими партнерами, выбор валюты резервов может стать одним из способов снизить валютные риски.

"Курс гривны к доллару в значительной степени зависит от политики НБУ, в то время как соотношение евро и доллара формируется на мировом валютном рынке. Если у компании будущие платежи в евро, логично формировать часть валютных резервов именно в этой валюте. Это поможет уменьшить риск курсовых потерь", – говорит Богдан Данилишин.

Напомним, что прямые убытки от одного масштабного удара по портовой инфраструктуре могут достигать $20-30 млн . В то же время, более серьезные последствия для экономики связаны с уменьшением возможностей для экспорта через морские пути, сокращением валютных поступлений и удорожанием экспорта для украинских производителей.