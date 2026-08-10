Долар чи євро: як бізнесу керувати валютними ризиками

Станом на середину серпня офіційний курс долара тримається нижче 45 грн. Однак через падіння експорту та світову енергетичну кризу стримувати девальвацію гривні стає дедалі складніше. Фінансові експерти розповіли в коментарі Delo.ua , чого очікувати від валютного ринку цього місяця.

Чи досягне долар позначки 45 грн

У другому кварталі торговельний дефіцит України сягнув $15,9 млрд, а за підсумками семи місяців від’ємне сальдо торгівлі зросло майже в півтора рази – з $22,7 млрд у 2025 році до $34 млрд у 2026. Одним із чинників цього стало зростання імпорту та бюджетних видатків, що збільшило попит на іноземну валюту, пояснив колишній міністр економіки України Богдан Данилишин. Попри це експерт не очікує різкої девальвації гривні. Його базовий прогноз на серпень – 44,5-45,5 грн за долар.

Чому гривня поки залишається стабільною

Національний банк продовжує здійснювати валютні інтервенції, згладжуючи дисбаланси між попитом і пропозицією валюти. За перше півріччя 2026 року регулятор продав на міжбанківському ринку $23,35 млрд із міжнародних резервів. Восени потреба в таких інтервенціях може зрости через сезонне збільшення імпорту енергоносіїв, пального та підготовку до опалювального сезону. За оцінкою Богдана Данилишина, у цей період НБУ може витрачати на валютні інтервенції $3-5 млрд на місяць, а в окремі періоди, і більше. Водночас, на його думку, стратегія регулятора полягає не в утриманні курсу на конкретному рівні, а в запобіганні різким курсовим коливанням, щоб ринок поступово адаптувався до економічних умов.

Також одним із ризиків для валютного ринку залишаються російські атаки на портову інфраструктуру, які скорочують валютні надходження від експорту. За оцінками НБУ, через обмеження експорту зерна та залізної руди Україна може недоотримати близько $2,5 млрд валютної виручки. Проте стрімкого обвалу курсу не прогнозується. Стабільність гривні й надалі буде забезпечувати зовнішнє фінансування: на 2026 рік передбачено $54 млрд бюджетної підтримки та $33 млрд на оборонні потреби від міжнародних партнерів, каже Данилишин.

Попри атаки на бізнес та інфраструктуру, готівковий ринок залишається спокійним, а різниця між офіційним і роздрібним курсом є мінімальною. Щоб заохотити українців тримати гроші в національній валюті Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5% і не виключає її подальшого зростання до 16%. Це має зробити гривневі депозити та ОВДП привабливішими.

Чому українці купують євро більше за долар

Шість місяців поспіль, починаючи з лютого, чистий попит населення на готівковий євро стабільно випереджає попит на долар, зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. У липні 2026 року українці придбали готівкових доларів на $232,5 млн, що на 38,8% більше, ніж у червні. Водночас чиста купівля євро становила $266,3 млн. Хоча за місяць цей показник знизився на 20,8%, обсяг придбаної євровалюти все одно перевищив доларовий. Загалом за сім місяців поточного року інтерес до євро зріс на 12,7% (до $2,08 млрд), тоді як попит на долар впав на 9,3%.

Загалом за сім місяців 2026 року українці придбали євро на суму понад $2 млрд в еквіваленті (зростання на 12,7% у річному вимірі), тоді як доларів на $1,83 млрд (падіння на 9,3%). Частка євро в загальних готівкових операціях зросла до 27%. Експерт пояснює цей тренд потребами біженців, туристів і загальним грошовим потоком з країн ЄС. На курс євро впливає не лише попит українців. Європейська валюта дорожчає і на світовому ринку щодо долара. Оскільки ЄС є головним торговельним партнером України, це поступово позначається на вартості імпортних товарів.

Водночас на міжбанківському рівні спостерігаються безпрецедентні обсяги підтримки курсу. Аналітик зазначає, що лише з початку літа Нацбанк у ринок $10,9 млрд валютних інтервенцій. Для розуміння масштабів: це більше, ніж НБУ витратив на підтримку гривні сумарно за майже сім років – з 2015 по жовтень 2021 року. Такі рекордні цифри яскраво демонструють колосальний перекіс між українським експортом та імпортом в умовах війни.

Для бізнесу, який працює з європейськими партнерами, вибір валюти резервів може стати одним зі способів знизити валютні ризики.

"Курс гривні до долара значною мірою залежить від політики НБУ, тоді як співвідношення євро і долара формується на світовому валютному ринку. Якщо компанія має майбутні платежі в євро, логічно формувати частину валютних резервів саме в цій валюті. Це допоможе зменшити ризик курсових втрат", – каже Богдан Данилишин.

Нагадаємо, що прямі збитки від одного масштабного удару по портовій інфраструктурі можуть сягати $20-30 млн. Водночас серйозніші наслідки для економіки пов’язані зі зменшенням можливостей для експорту через морські шляхи, скороченням валютних надходжень та здорожчанням експорту для українських виробників.