Эстония перечислила НБУ деньги от продажи монеты в честь Украины: раскупили еще не все

Банк Эстонии по случаю Дня независимости Украины передал первые 354 тысяч 117 евро, полученных от продажи монетной карты с монетой номиналом 2 евро, посвященной Украине и свободе, Национальному банку Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении эстонского центробанка, на данный момент продано более 25 тысяч таких монет. Больше всего покупок пришлись на Эстонию, Германию, Литву, саму Украину, Францию, Финляндию, Латвию, Испанию, США, Словакию и Италию.

Ранее Банк Эстонии обязался переводить на счет НБУ всю выручку от продаж этих монетных карт, за вычетом НДС и расходов на организацию продаж. Поскольку продажи продолжаются (всего их было выпущено 40 тысяч), осуществленный перевод был не последним. Продажи, напомним, начались 8 июля.

Подарочную карту с монетой, посвященной Украине, внутри можно купить в магазине музея Банка Эстонии и интернет-магазине Omniva. В свободное обращение же такая монета поступит в конце этого года. Всего Банк Эстонии выпускает их в количестве 2 миллиона штук.

Специально созданная монета была разработана беженкой из Харькова Дарьей Титовой, учащейся в Эстонской академии художеств. На ней отчеканены слова "Слава Украины" и изображена девушка, защищающая птицу в руке. Монета отчеканена в Словакии, а монетные карты изготовлены в Польше.