Естонія перерахувала НБУ гроші від продажу монети на честь України: розкупили ще не все

Банк Естонії з нагоди Дня незалежності України передав перші 354 тисячі 117 євро, отримані від продажу монетної картки з монетою номіналом 2 євро, присвяченій Україні та свободі, Національному банку України.

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Як йдеться у повідомленні естонського центробанку, наразі продано понад 25 тисяч таких монет. Найбільше покупок припало на Естонію, Німеччину, Литву, саму Україну, Францію, Фінляндію, Латвію, Іспанію, США, Словаччину та Італію.

Раніше Банк Естонії зобов'язався переказувати на рахунок НБУ всю виручку від продажу цих монетних карток, за вирахуванням ПДВ та витрат на організацію продажів. Оскільки продажі продовжуються (всього їх було випущено 40 тисяч), здійснений переказ був не останнім. Продажі, нагадаємо, розпочалися 8 липня.

Подарункову картку з монетою, присвяченою Україні, можна купити в магазині музею Банку Естонії та інтернет-магазині Omniva. У вільний обіг така монета надійде наприкінці цього року. Загалом Банк Естонії випускає їх у кількості 2 мільйони штук.

Спеціально створена монета була розроблена біженкою з Харкова Дар'єю Тітовою, яка навчається в Естонській академії мистецтв. На ній викарбувано слова "Слава України" та зображено дівчину, яка захищає птаха в руці. Монета викарбувана у Словаччині, а монетні картки виготовлені у Польщі.