Франция выделяет дополнительные средства для поддержки украинской армии

Правительство Франции добавит 200 млн евро в фонд поддержки Украины. Благодаря этому украинская армия сможет продолжить закупки французской техники.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, выступая перед Национальной ассамблеей (нижняя палата парламента), пишет Franceinfo.

"Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую возможность выделения еще 200 млн евро для фонда поддержки Украины", – сказал французский чиновник.

По словам Лекорню, это позволит Парижу приступить к новой стратегии приобретения нового оборудования для украинской армии.

Министр добавил, что война в Украине является "конфликтом, от которого мы не должны отвращаться".

Помощь от Франции

Франция является одной из стран-партнеров Украины, оказывающих помощь для противодействия российской агрессии.

В частности, в июле министры обороны Украины и Франции подписали соглашение, предусматривавшее, что Париж выделит на военную помощь Киеву еще 170 млн евро. Также предполагалось упрощение процесса закупки и поставки вооружений и были установлены рамки для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

А несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сказал, что они сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению украинской противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей.