Франція виділяє додаткові кошти для підтримки української армії

Уряд Франції додасть 200 млн євро до фонду підтримки України. Завдяки цьому українська армія зможе продовжити закупівлі французької техніки.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, виступаючи перед Національною асамблеєю (нижня палата парламенту), пише Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 млн євро для фонду підтримки України", – сказав французький урядовець.

За словами Лекорню, це дозволить Парижу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії.

Міністр додав, що війна в Україні є "конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися".

Допомога від Франції

Франція є однією з країн-партнерок України, які надають допомогу для протидії російській агресії.

Зокрема, в липні міністри оборони України та Франції підписали угоду, яка передбачала, що Париж виділить на військову допомогу Києву ще 170 млн євро. Також передбачалося спрощення процесу закупівлі та постачання озброєнь і було встановлено рамки для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

А кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном сказав, що вони зосередилися на подальших кроках для зміцнення української протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей.