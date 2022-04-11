Гривня на "черном" рынке колеблется, а в НБУ заговорили об ослаблении ограничений. Что ждать от курса на этой неделе

На минувшей неделе доллар на "черном" рынке в Украине вел себя неравномерно. Если еще в понедельник, 4 апреля, он стоил 31,63/32,05 грн/$, то уже во вторник подешевел до 31,27/31,8 грн/$, но с этого дня до конца недели снова начал плавно дорожать. В воскресенье, 10 апреля, курс достиг 32/32,315 грн/$.

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Согласно прогнозам опрошенных нами экспертов, к концу этой недели доллар может подорожать еще до 32,1/32,4 грн/$. И это при том, что официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,25 грн/$.

Похожая ситуация была и по евро. Если в понедельник курс на "черном" рынке составлял 35/36,3 грн/€, то уже во вторник 34,5/35,42 грн/€. С этого дня и до конца недели курс начал ощутимо расти, в результате чего уже в воскресенье евро торговалось в диапазоне 35/35,7 грн/€. Для сравнения: официальный курс инвалюты Нацбанк установил на уровне 31,78 грн/€.

Напомним, что Нацбанк запретил продажу валюты населению в банках и обменных пунктах. Следовательно, поскольку в некоторых обменниках, в нарушение запрета Нацбанка, валюту гражданам все же продают, эти пункты стали полноценными участниками "черного" рынка наряду с обычными валютчиками.

Что касается официальных курсов, то Нацбанк закрепил их с начала широкомасштабного вторжения в РФ и продержит эти значения до завершения войны. Регулятор разрешил продажу валюты на межбанке только предприятиям критического импорта. Список товаров критического импорта устанавливает Кабмин.

Сколько купил и продал НБУ на межбанке

Валютные интервенции НБУ на прошлой неделе были относительно скромными.

С 8 по 10 апреля регулятор приобрел на межбанке всего $11,5 млн и €5,5 млн, а продал для оплаты критического импорта $222,45 млн и €90,39 млн (с учетом экстренной ситуации НБУ начал интервенции и в евро). Еще за неделю до этого (с 28 марта по 1 апреля) НБУ приобрел $21,5 млн и €5 млн, а продал банкам для компаний $303,58 млн и €304,8 млн.

По всей видимости, продажи Нацбанком валюты в разы превышают покупку.

Впрочем, в Национальном банке уже фиксируют улучшение на валютном рынке и готовятся вскоре рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций: сегодня разница между официальным курсом и курсом на "черном" рынке не такая, какая была в начале войны. Она начала существенно сужаться, заявил недавно глава НБУ Кирилл Шевченко.

О каких именно послаблениях идет речь, Шевченко не уточнил. Но по его данным, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн/$, то средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63-32,05 грн/$.

ЗВР растут даже при распродаже валюты Нацбанком

Статистика НБУ демонстрирует, что валовые международные резервы на начало апреля составляли $28,11 млрд. Благодаря поддержке зарубежных партнеров этот показатель по отношению к февралю увеличился на 2,03% (+$0,56 млрд). Увеличение ЗВР стало возможным за счет поступления на счет Кабмина макрофинансовой помощи в сумме $3,7 млрд.

Часть этих средств была израсходована на валютные интервенции и обслуживание внешних долгов Украины, обращает внимание в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов. Эксперт подчеркивает, что на прошлой неделе Еврокомиссия предоставила Украине грант в размере €120 млн в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи.

"Эти средства будут направлены в украинский бюджет для финансирования расходов государства, в том числе связанных с обеспечением социальной защиты граждан, функционированием критически важной инфраструктуры и обороны", — отметил он.

Также напомним, что на прошлой неделе США предоставили нашей стране $500 млн в формате грантовой помощи. Таким образом, частично нивелируется негативный эффект от "скрытой" эмиссии национальной валюты и ускорения потребительской инфляции.

"С начала марта гривня на наличном валютном рынке укрепилась по отношению к евро и доллару в среднем на 20%. По данным Нацбанка видно, что население в прошлом месяце больше продавало иностранных валют, чем покупало. Позитивное сальдо (разница между объемами продаж и покупки) составило $350 млн", – уточним Гойлов.

А что с рублем?

На сегодняшний день официальный курс в стране-агрессоре составляет 74,85 руб/$ и 81,71 руб/€. За прошлую неделю рубль укрепился. Для сравнения, еще в понедельник, 4 апреля, он официально стоил 83,43 руб/$ и 92,15 руб/€. Но заметим, что такое укрепление отнюдь не является признаком улучшения экономической ситуации в РФ, например, увеличения экспорта, а следовательно, валютной выручки.

Это происходит прежде всего благодаря валютным ограничениям в РФ (как средство удержания валюты в российской экономике) и стремительному сокращению импорта, за который нужно рассчитываться валютой. Да и спрос на евро и доллар в РФ к сегодняшнему дню стремительно сократился. Для сравнения: на "черном" рынке в РФ курс валют превышает упомянутый официальный, как правило, вдвое.