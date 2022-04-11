Гривня на "чорному" ринку коливається, а в НБУ заговорили про послаблення обмежень. Що чекати від курсу на цьому тижні

Минулого тижня долар на "чорному" ринку в Україні поводився нерівномірно. Якщо ще у понеділок, 4 квітня, він коштував 31,63/32,05 грн/$, то вже у вівторок подешевшав до 31,27/31,8 грн/$, але з цього дня до кінця тижня знову почав плавно дорожчати. У неділю, 10 квітня, курс досяг аж 32/32,315 грн/$.

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Згідно з прогнозами опитаних нами експертів, до кінця цього тижня долар може подорожчати ще до 32,1/32,4 грн/$. І це при тому, що офіційний курс, встановлений НБУ, складає 29,25 грн/$.

Схожа ситуація була і з євро. Якщо у понеділок курс на "чорному" ринку складав 35/36,3 грн/€, то вже у вівторок – 34,5/35,42 грн/€. З цього дня і до кінця тижня курс почав відчутно рости, внаслідок чого вже у неділю євро торгувалось у діапазоні 35/35,7 грн/€. Для порівняння, офіційний курс цієї інвалюти Нацбанк встановив на рівні 31,78 грн/€.

Нагадаємо, що Нацбанк заборонив продаж валюти населенню у банках і обмінних пунктах. Відтак, оскільки у деяких обмінниках, порушуючи заборону Нацбанку, валюту громадянам все ж продають, ці пункти стали повноцінними учасниками "чорного" ринку поряд зі звичайними валютниками.

Стосовно офіційних курсів, то Нацбанк закріпив їх з початку широкомасштабного вторгнення РФ і протримає ці значення до завершення війни. Регулятор дозволив продаж валюти на міжбанку лише підприємствам критичного імпорту. Перелік товарів критичного імпорту встановлює Кабмін.

Скільки купив і продав НБУ на міжбанку

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня були відносно скромними.

З 8 по 10 квітня регулятор придбав на міжбанку усього лише $11,5 млн і €5,5 млн, а продав для оплати критичного імпорту $222,45 млн та €90,39 млн (з урахуванням екстреної ситуації НБУ розпочав інтервенції і в євро). Ще за тиждень до цього (з 28 березня по 1 квітня) НБУ придбав $21,5 млн і €5 млн, а продав банкам для компаній $303,58 млн та €304,8 млн.

Як видно, продажі Нацбанком валюти в рази перевищують покупку.

Втім, у Національному банку вже фіксують покращення на валютному ринку і готуються незабаром розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій: сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на "чорному" ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала суттєво звужуватися, заявив нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко.

Про які саме послаблення йдеться, Шевченко не уточнив. Але за його даними, якщо на початку війни в обмінниках спостерігався курс на рівні близько 40 грн/$, то наразі середній курс по готівковому ринку коливається на рівні 31,63-32,05 грн/$.

ЗВР ростуть навіть за умови розпродажу валюти Нацбанком

Статистика НБУ демонструє, що валові міжнародні резерви на початок квітня становили $28,11 млрд. Завдяки підтримці закордонних партнерів цей показник щодо лютого збільшився на 2,03% (+$0,56 млрд). Збільшення ЗВР стало можливим за рахунок надходження на рахунок Кабміну макрофінансової допомоги у сумі $3,7 млрд.

Частину цих коштів було витрачено на валютні інтервенції та обслуговування зовнішніх боргів України, звертає увагу у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов. Експерт підкреслює, що минулого тижня Єврокомісія надала Україні грант у розмірі €120 млн в рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги.

"Ці кошти будуть направлені до українського бюджету для фінансування видатків держави, у тому числі пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, функціонуванням критично важливої ​​інфраструктури та оборони", — відмітив він.

Також нагадаємо, що минулого тижня США надали нашій країні $500 млн у форматі грантової допомоги. Таким чином частково нівелюється негативний ефект від "прихованої" емісії національної валюти та прискорення споживчої інфляції.

"З початку березня гривня на готівковому валютному ринку зміцнилася щодо євро та долара в середньому на 20%. За даними Нацбанку видно, що населення минулого місяця більше продавало іноземних валют, ніж купувало. Позитивне сальдо (різниця між обсягами продажу та покупки) становило $350 млн", – уточнив Гойлов.

А що з рублем?

На сьогоднішній день офіційний курс в країні-агресорі складає 74,85 руб/$ і 81,71 руб/€. За минулий тиждень рубль укріпився. Для порівняння, ще у понеділок, 4 квітня, він офіційно коштував 83,43 руб/$ і 92,15 руб/€. Але відмітимо, що таке укріплення аж ніяк не є ознакою покращення економічної ситуації в РФ, наприклад, збільшення експорту, а відтак – валютної виручки.

Це стається передовсім завдяки валютним обмеженням в РФ (як засіб утримання валюти в російській економіці) і стрімким скороченням імпорту, за який треба розраховуватись валютою. Та й попит на євро і долар в РФ до сьогоднішнього дня стрімко скоротився. Для порівняння, на "чорному" ринку в РФ курс валют перевищує згаданий офіційний, як правило, вдвічі.