Гривна укрепится из-за падения спроса на инвалюту. Каким будет курс валют в течение этой недели

На этой неделе (23-29 октября) мы будем наблюдать на валютном рынке продолжение тенденций, присущих неделе прошлой, говорит в комментарии нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

По ее словам, на наличном рынке следует ожидать очень медленного снижения стоимости американского доллара из-за умеренного сокращения спроса. Следовательно, курс продажи наличного доллара в начале недели может даже опуститься ниже отметки 38 грн/$.

Но во второй половине вероятный небольшой рост курса из-за ожидаемого очередного снижения учетной ставки НБУ, который может оказаться глубже, чем ранее прогнозировали регулятор и рынок.

"На межбанке будут наблюдаться разнонаправленные тенденции, а в целом я ожидаю, что котировки в течение недели будут находиться в диапазоне 36,4-36,8 грн/$", – говорит Анна Золотько.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (16-20 октября) НБУ продал на межбанке 735,48 млн (на $ 160,24 млн больше, чем неделей ранее), а приобрел лишь $ 140 тыс., сократив международные резервы на $ 735,34 млн. Отметим, что это была третья неделя после объявления регулятором о введении на межбанке контролируемого гибкого курсообразования.

С начала октября Нацбанк "сжег" на межбанке почти $ 2,5 млрд ЗВР. Это при том, что к началу октября объем международных резервов составил $ 39,72 млрд, из которых чистыми $ 28,21 млрд. В целом же с начала года НБУ купил на межбанке $ 208,42 млн, а продал $ 21,937 млрд.

На прошлой неделе гривна на межбанке ослабла где-то на 25 коп. Если в понедельник на межбанке курс составлял 36,35–36,37 грн/$, то в четверг – 36,6–36,62 грн/$. В пятницу, напротив, гривна укрепилась на несколько копеек – до 36,54-36,56 грн/$.

Курс в банках и на черном рынке

В течение прошлой недели гривна в банках незначительно укрепилась. Так, если в понедельник, 16 октября, средний курс составлял 37,5-38,12 грн/$, то в воскресенье, 22 октября, с расширением спреда – 37,4-38,15 грн/$. Евро в течение недели, напротив, подорожал: курс в понедельник – 40-40,55 грн/ €, а в воскресенье – 40-40,7 грн/ €.

На черном рынке доллар подешевел на несколько копеек. Если в понедельник – в среднем по стране – на черном рынке котировки составляли 38-38,15 грн/$, то 22 октября – 38-38,1 грн/$. Евро также начал и завершил неделю практически на тех же отметках: курс в понедельник – 40,25-40,5 грн/$, а в воскресенье – 40,3-40,5 грн/$.

Напомним, что украинский бизнес сохранил положительные оценки перспектив своего экономического развития. Ожидания уровня девальвации гривни продолжили ослабляться. Об этом, по крайней мере, говорится в результатах опроса руководителей компаний в ІІІ квартале 2023 года, опубликованных НБУ.

По данным регулятора, среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40 грн/$ (в предыдущем квартале – 40,43 грн/$ ). Так, более половины респондентов (56,5% по сравнению с 44,3% во II квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40 грн/$ .