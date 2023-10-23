Гривня укріпиться через падіння попиту на інвалюту. Яким буде курс валют протягом цього тижня

Цього тижня (23-29 жовтня) ми спостерігатимемо на валютному ринку продовження тенденцій, притаманних тижню минулому, каже в коментарі нам директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

За її словами, на готівковому ринку слід очікувати на дуже повільне зниження вартості американського долара через помірне скорочення попиту. Відтак курс продажу готівкового долара на початку тижня може навіть опуститися нижче позначки 38 грн/$.

Але в другій половині ймовірне невеличке зростання курсу через очікуване чергове зниження облікової ставки НБУ, яке може виявитися глибшим, ніж раніше прогнозували регулятор та ринок.

"На міжбанку спостерігатимуться різнонаправлені тенденції, а загалом я очікую, що котирування протягом тижня перебуватимуть в діапазоні 36,4-36,8 грн/$", – каже Анна Золотько.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (16-20 жовтня) НБУ продав на міжбанку 735,48 млн (на $160,24 млн більше, ніж тижнем раніше), а придбав лише $140 тис., скоротивши міжнародні резерви на $735,34 млн. Відмітимо, що це був третій тиждень після оголошення регулятором про запровадження на міжбанку контрольованого гнучкого курсоутворення.

З початку жовтня Нацбанк "спалив" на міжбанку майже $2,5 млрд ЗВР. Це при тому, що на початок жовтня обсяг міжнародних резервів становив $39,72 млрд, з яких чистими $28,21 млрд. Загалом же з початку року НБУ купив на міжбанку $208,42 млн, а продав $21,937 млрд.

Протягом же минулого тижня гривня на міжбанку ослабла десь на 25 коп. Якщо в понеділок на міжбанку курс складав 36,35-36,37 грн/$, то в четвер – 36,6-36,62 грн/$. У п’ятницю, навпаки, гривня укріпилась на кілька копійок – до 36,54-36,56 грн/$.

Курс у банках і на чорному ринку

Протягом минулого тижня гривня в банках несуттєво укріпилась. Так, якщо в понеділок, 16 жовтня, середній курс складав 37,5-38,12 грн/$, то в неділю, 22 жовтня, з розширенням спреду – 37,4-38,15 грн/$. Євро протягом тижня, навпаки, подорожчав: курс у понеділок – 40-40,55 грн/€, а в неділю – 40-40,7 грн/€.

На чорному ринку долар подешевшав на кілька копійок. Якщо в понеділок – в середньому по країні – на чорному ринку котирування складали 38-38,15 грн/$, то 22 жовтня, – 38-38,1 грн/$. Євро так само почав і завершив тиждень практично на тих же позначках: курс у понеділок – 40,25-40,5 грн/$, а в неділю – 40,3-40,5 грн/$.

Принагідно нагадаємо, що український бізнес зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку. Очікування щодо рівня девальвації гривні продовжили послаблюватися. Про це принаймні йдеться в результатах опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року, опублікованих НБУ.

За даними регулятора, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40 грн/$ (у попередньому кварталі – 40,43 грн/$). Так, понад половина респондентів (56,5% порівняно з 44,3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/$.