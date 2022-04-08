Инвесторы в военные ОВГЗ поддержали армию уже почти на 35 млрд грн

Министерство финансов с начала войны через аукционы благодаря продаже военных облигаций (ОВГЗ) передало на нужды украинской армии 30 млрд грн, €143 млн и $12 млн. Другими словами, почти 35 млрд грн в эквиваленте.

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Крупнейший портфель облигаций сконцентрирован среди банков-первичных дилеров.

На сегодняшний день владельцами таких ценных бумаг стали более 4 тысяч граждан и представителей украинского бизнеса. Сейчас в Минфине работают над устранением некоторых препятствий, возникающих у иностранных граждан.

Впрочем, среди высших государственных учреждений средства на нужды армии собирает и Нацбанк, открыв специальный счет.

Для сравнения, со дня открытия на счет НБУ было перечислено около 14,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

По состоянию на 7 апреля этого года остаток средств на спецсчете составил почти 15 млн грн.

О том, как можно поддержать украинскую армию и сохранить свои активы, читайте в нашем материале: "Военные ОВГЗ: как уберечь деньги от инфляции, вложив их в оборону Украины".