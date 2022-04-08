Інвестори у військові ОВДП підтримали армію вже на майже на 35 млрд грн

Міністерство фінансів з початку війни через аукціони завдяки продажу військових облігацій (ОВДП) передало на потреби української армії 30 млрд грн, €143 млн та $12 млн. Іншими словами, майже 35 млрд грн в еквіваленті.

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Найбільший портфель облігацій сконцентрований серед банків-первинних дилерів.

На сьогоднішній день власниками таких цінних паперів стали понад 4 тис. громадян та представників українського бізнесу. Наразі ж у Мінфіні працюють над усуненням деяких перешкод, що виникають у іноземних громадян.

Втім, серед найвищих державних установ кошти на потреби армії збирає і Нацбанк, відкривши спецрахунок.

Для порівняння, з дня відкриття на рахунок НБУ було перераховано майже 14,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Станом на 7 квітня цього року залишок коштів на спецрахунку становив майже 15 млн грн.

Про те, яким чином можна підтримати українську армію і зберегти свої активи, читайте у нашому матеріалі: "Військові ОВДП: як вберегти гроші від інфляції, вклавши їх в оборону України".