Меняем биткоины на гривны. Как украинцам обналичить криптовалюту

Украинцам доступно несколько способов вывода криптоактивов в "живые" деньги. Проще всего воспользоваться услугами обменных пунктов или оформить специальную платежную карту. При этом за обналичивание придется заплатить до 10-15%.

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Многие обладатели криптовалюты задаются вопросом, как превратить свой цифровой актив в обычные деньги? Казалось бы, звучит абсурдно. Ведь криптовалюта как раз и предназначена для того, чтобы отказаться от фиатных валют – гривен, долларов или евро, которые подвержены девальвации и инфляции, и обращение которых контролируется государством.

Тем не менее, криптоактивы в большинстве стран мира не являются полноценным средством платежа (пока что). Правда уже появляются криптовалютные карты, чтобы расплачиваться ими за товары и услуги. Но это все равно "костыль", который лишь создает иллюзию, что оплата производится в цифровых активах. Например, в Украине по нормам закона № 2473-VIII "О валюте и валютных операциях" любые платежи возможны исключительно в национальной валюте, то есть в гривне.

А значит, так или иначе, нужно искать способ, чтобы превратить криптовалюту в осязаемые денежные знаки.

Виртуальные обменные пункты

Чтобы вывести цифровые активы в фиат проще всего воспользоваться услугами онлайн-обменников. Это практически такой же обменный пункт, как и тот, что находится где-нибудь рядом с домом и меняет доллары на гривну. Только криптообменники занимаются операциями с цифровой валютой.

Их на просторах Интернета огромное множество. Есть как отечественные сервисы по обмену и выводу, так и зарубежные. Но принцип их работы плюс-минус одинаковый.

Обмен происходит по такому механизму:

для начала нужно выбрать криптовалюту и ее сумму, которую необходимо продать (пусть это будет BTC, к примеру); после этого следует выбрать валюту, в которую будет произведена конвертация (допустим, гривна или доллар);

далее потребуется ввести личные данные (фамилия, имя, номер мобильного телефона);

на последнем этапе необходимо указать банковскую карту, на которую будут зачислены деньги, и подтвердить сделку.



В зависимости от скорости работы обменного пункта, средства могут упасть на карту как через пару минут, так и через сутки. Все, криптовалюта превратилась в обычные деньги, которыми теперь можно расплачиваться в магазинах или онлайн, либо снять в банкомате.

Некоторые обменники предлагают услугу выдачи наличных в обмен на криптовалюту (как правило, выводят в доллар). Клиент оставляет заявку на сайте обменного пункта, с ним связываются и говорят, куда подъехать за деньгами. Скорее всего, забирать "кэш" нужно будет в одном из обычных пунктов обмена валют. Или же можно заказать доставку валюты курьером, прямо к порогу дома.

Разумеется, услуги обменных пунктов не бесплатны. Они берут за конвертацию и вывод средств комиссию в размере 2-12%. Как правило, такая комиссия уже учтена в курсе обмена криптовалюты на фиатные деньги.

Главный недостаток криптообменных пунктов в том, что все операции проводятся под честное слово. Нет никаких гарантий, что за свои пару биткоинов, отправленные с кошелька, удастся получить гривны или доллар. Надежда только на порядочность сервиса и отзывы о нем от других пользователей. Другого, увы, не дано. Кроме того, не все обменники работают с большим количеством криптовалют. Обычно набор ограничивается BTC, USDT, ETH, LTC. Что-то более экзотическое, вроде Solana или Dogecoin, обменять сложнее. К тому же, за обмен менее популярных криптовалют может взиматься повышенная комиссия, до 15%.

Биржевые сервисы P2P

На криптовалютных биржах есть свои сервисы вывода валют. Они работают по принципу P2P (peer-to-peer или от человека к человеку). Это означает, что биржа сводит продавца криптовалюты и ее покупателя, выступая посредником в сделке. Отличие от обменных пунктов в том, что биржи отсеивают неблагонадежных продавцов, вводят свои системы рейтинга и надежности. Это пусть и не на 100%, но обеспечивает чистоту сделки и минимизирует риски мошенничества. P2P-операции доступны на таких биржах как Binance, Bybit, Huobi, KuCoin и т.д.

Как это работает на практике. На бирже нужно перейти в соответствующий раздел (он может называться P2P или P2P-торговля) и выбрать криптовалюту, которую нужно вывести в фиат.

После этого откроется список доступных продавцов, которые готовы купить валюту. Возле каждого из них будет указан курс, по которому проводится конвертация, варианты вывода (например, список доступных банков или платежных систем) и максимальная сумма, которую продавец может обменять за один раз.

Далее нужно выбрать пункт "Продать", указать сумму, номер карты, на которую будут зачислены деньги и подтвердить операцию. Важный момент: продавец криптовалюты сначала должен получить средства за нее на свой счет, и только потом совершать перевод на кошелек покупателя. Именно таким образом биржа страхует сделки от мошенничества. И это разумно. Ведь операции с криптовалютой безотзывные. Если биткоины ушли кому-то на кошелек, вернуть их обратно уже невозможно.

Удобно и то, что комиссии за обмен, как правило, нет. Но курс обмена отличается от рыночного в меньшую сторону. Условно говоря, если 1 USDT стоит 40,5 грн, то продать эту валюту посредством P2P можно будет за 35-40 грн (а иногда и дешевле). По сути, на этой разнице между рыночным и обменным курсом и зарабатывает вторая сторона, которая выкупает криптовалюту.

С помощью P2P-операций проще всего обменять ходовые валюты – BTC, ETC, USDT, LTC. Если на руках какая-то другая валюта, которую никто не покупает, ее сначала придется обменять на тот же биткоин, а уже затем обменивать на гривну, доллар, евро.

Кроме того, чтобы вывести свои активы через конкретную биржу, нужно, чтобы именно там был открыт криптовалютный кошелек. Если его нет, придется проходить регистрацию, верификацию (подтверждать личность документами) и на созданный кошелек переводить криптовалюту, после чего выводить ее в "кэш".

Кстати, покупатели валюты тоже могут выставлять свои ограничения. Чаще всего это минимальная сумма, которую они соглашаются выкупить. И если продавец не соглашается расстаться с условными 100 USDT, покупатель сделку отклонит.

Криптовалютные карты

Можно использовать для вывода криптовалюты и платежные карты. Да-да, они существуют. Причем, уже не первый год. Одной из первых свою карту еще в 2020 году выпустила криптобиржа Binance, потом появилась карта от биржи Betconix. Предлагает такие карты даже платежная система Visa совместно с платформой Crypto.com. Воспользоваться The Crypto.com Visa Card могут только жители Сингапура, США, Канады, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза.

Постепенно такие карты добираются и до Украины. В сентябре представители Binance пообещали, что до конца 2022 года украинские пользователи получат возможность оформить криптовалютную карту, которая будет привязана к их биржевым кошелькам. С помощью этой карты они смогут оплачивать покупки и услуги. Криптовалюта, которая находится на биржевом счету, будет конвертироваться в гривну.

Впрочем, есть криптокарта, которую можно оформить в Украине прямо сейчас. Это Weld Card, которую в сентябре анонсировал Unex Bank совместно с платформой Weld Money. Карта виртуальная, хотя на сайте банка указано, что можно заказать и пластиковый вариант. Чтобы получить ее, нужно на сайте Weld Money выбрать соответствующий раздел, пройти регистрацию (указать ФИО, контактные данные) и верификацию через "Дія.Підпис" (понадобится учетная запись в "Дії"), а также заполнить анкету, указав семейное положение, место работы и средний уровень дохода в месяц.

По окончанию регистрации пользователь получает доступ в личный кабинет на платформе Weld Money, где он видит свою карту, может управлять ею и добавить в платежные сервисы, такие как Apple Pay или Google Кошелек (тот, который раньше был Google Pay).

Собственно, самый главный вопрос: как с помощью такой карты превратить криптовалюту в хрустящие банкноты? Для начала нужно подключить к ней биржевой кошелек. Пока что Weld работает только с двумя биржами – WhiteBit и Huobi. Но вскоре обещает дать возможность вывода средств с бирж Binance, Exmo, Kuna.

Привязать кошелек к Weld Card можно все в том же личном кабинете. И все, карта готова к использованию. Причем, у пользователя есть два сценария. Он может снять наличные, через банкомат или POS-терминал в магазине. Второй вариант – расплатиться картой в магазине, на АЗС, в парикмахерской.

Как это работает? При попытке расплатиться картой или снять деньги, платформа-посредник в лице Weld Money блокирует нужную сумму на криптокошельке и отправляет запрос банку-партнеру, коим является Unex Bank. Банк обрабатывает этот запрос и открывает кредитный лимит в гривне на сумму покупки. POS-терминал или банкомат одобряют списание, а Weld Money гасит кредитный лимит банка, списывая средства с криптокошелька владельца карты.

Схема, конечно, довольно громоздкая. Но поскольку в Украине криптовалюта не признана как средство платежа, расчеты должны в любом случае происходить в гривне.

За выпуск карты платить не нужно. Но вот за снятие средств в банкомате нужно заплатить 1,5% суммы + 5 грн. Кроме того, платформа будет брать 3% с каждой операции (правда, временно комиссия не взимается), а также, в зависимости от биржи, может быть комиссия за вывод средств с криптокошелька, до 10%. Кстати, WeldCardработает только с USDT. Другая криптовалюта для обналичивания не подойдет. Конвертация проходит по официальному курсу НБУ, то есть, 36,6 грн за одну монету.