Платим, обмениваем и выводим. Как удобно и безопасно рассчитываться криптовалютой

Объем операций с криптоактивами уже исчисляется миллиардами долларов. Delo.ua разбиралось, как бизнесу организовать прием криптовалютных платежей от клиентов, а потребителям – расплачиваться цифровыми активами и конвертировать их в традиционные валюты.

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Криптовалюты из экзотического цифрового актива постепенно превратились в полноценное средство платежа. Поэтому, каждый из нас может уже не просто копить биткоин, тезер и другие "монеты" на своем кошельке, но и оплачивать ими товары и услуги.

Причем, как у бизнеса, так и у обычных пользователей есть довольно широкий выбор удобных, надежных и безопасных сервисов, которые позволяют проводить платежи с криптовалютой, обменивать ее, выводить на банковские карты или конвертировать в электронные деньги.

В чем преимущества цифровых валют

Объем платежных операций с криптовалютами во всем мире стремительно растет. По данным платежной системы Visa, только в 1 квартале 2022 года через криптокарту компании Crypto.com Visa Card прошло 2,5 млрд долл. А опрос платежного сервиса Checkout.com показал, что в 2022 году порядка 40% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет будут расплачиваться за товары и услуги цифровой валютой .

Интерес к криптовалютным платежам подогревают крупнейшие компании. Буквально месяц назад принимать оплату в цифровых активах начала сеть McDonald’s в Швейцарии. Microsoft еще с 2014 года ввела оплату покупок биткоинами в нескольких своих магазинах приложений. В Украине торговые сети тоже запускают криптовалютные платежи. В частности, это сеть супермаркетов электроники и бытовой техники "Фокстрот" и онлайн-магазин Stylus.

Популярность криптовалют вполне объяснима. Они не скованы законодательными рамками и регуляторными требованиями, которые устанавливают Центробанки разных стран по отношению к традиционным (фиатным) валютам.

Технология блокчейна, на которой построены операции с криптовалютами, децентрализована (все данные об участниках операций хранятся на разных серверах) и в ней нет посредников. Это гарантирует конфиденциальность, безопасность и дешевизну платежей. К примеру, стандартная комиссия по торговому эквайрингу для обычных банковских карт составляет 2-5% суммы операции. Для криптовалютных платежей такая комиссия редко превышает 1%. Соответственно, бизнес несет меньше издержек и может предложить своим покупателям более привлекательные цены, что дает ему преимущество перед конкурентами.

Важная особенность криптовалютных платежей – это их безотзывность. Дело в том, что криптотранзакции невозможно оспорить. Деньги ушли, и ничего с этим не поделаешь. Для покупателя, возможно, минус. Но с точки зрения продавца это отсутствие рисков мошенничества.

Также технология блокчейн обеспечивает верификацию состояния счета еще до завершения платежа. Это означает, что покупатель не сможет оплатить покупку, если у него на кошельке недостаточно средств. Теперь вспомним, как бывает с платежными картами: банк может одобрить списание, даже если там не хватает денег. В итоге, баланс карты уходит в "минус", банк классифицирует это как неразрешенный овердрафт и начисляет на него огромные проценты, под 40-50% и даже больше.

Как бизнес может принимать криптовалюту от клиентов

Любой продавец может без каких-либо сложностей организовать прием криптовалютных платежей на своей торговой площадке. Например, покупатель может напрямую переводить деньги со своего кошелька на кошелек продавца. Но это оправдано, если количество платежей небольшое. Предпринимателю приходится вручную обрабатывать и отслеживать каждую оплату, так как у него нет возможности синхронизировать операции с интернет-магазином и бухгалтерией. Одним словом, это банально неудобно.

Поэтому лучше подключить на своем сайте криптопроцессинг, который позволяет в автоматическом режиме принимать платежи. Расскажем, как это происходит на примере платформы Any.Money. Продавец регистрируется в системе и создает аккаунт мерчанта и сразу же получает полноценное API для подключения к своему онлайн-магазину. В том числе, с возможностью интеграции в ту CMS, на которой этот магазин работает (к примеру, Shopify, WIX и т.д.).

После этого можно приступать к обработке платежей. Покупатель выбирает товар или услугу, нажимает "Оплатить" и попадает на страницу трансакции, где видит сумму, которая будет списана с его криптовалютного кошелька. После подтверждения операции, продавцу приходит уведомление о том, что товар/услуга оплачены. Он может вывести деньги в удобной ему валюте и через ту платежную систему, которую он хочет. Платформа Any.Money работает с банковскими картами Visa и Mastercard, а также с такими криптовалютами как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Tron (TRX), Litecoin (LTC).

Подключение Any.Money бесплатное. Продавец, работающий с Any.Money, платит лишь небольшую комиссию. Она составляет 0,5% суммы каждой операции .

Среди дополнительных плюсов для продавца:

фиксация курса в момент выставления счета и обмен валют внутри системы, что защищает операции от курсовых рисков;

простая организация отправки массовых платежей;

возможность выставления счета клиенту вручную, что удобно на тот случай, если нужно сделать покупателю индивидуальную скидку, к примеру;

безопасность данных, которая обеспечена международным стандартом PCI DSS.

Итого, подключая криптовалютный эквайринг, предприниматель получает функциональный и простой в использовании сервис с круглосуточной поддержкой, и с возможностью вывода средств 24/7 в нужный момент без дополнительных затрат на конвертацию средств. При этом его можно кастомизировать под любой магазин.

Криптокошелек для перевода и обмена валют

Ну а что делать обычным пользователям, которые хотят выводить криптовалюту в "обычные" деньги или расплачиваться ею за покупки? Для них тоже есть решение – это цифровые кошельки для хранения криптоактивов и различных операций с ними.

Только вот нюанс. Многие сервисы, которые предоставляют услуги конвертации и вывода криптовалюты в фиат, громоздкие и сложные для обычного пользователя. Нужно установить приложение, пройти несколько этапов верификации (и то, не факт, что получится с первого раза), разобраться в хитросплетениях функций и так далее.

Но, к счастью, есть более изящные и простые решения, которые значительно облегчают любые манипуляции с криптовалютой. Например, цифровой кошелек Any.Cash. Его особенность и одновременно преимущество в том, что этот кошелек реализован в виде Telegram-бота. То есть, никаких дополнительных приложений, никаких сложных манипуляций. Нужно лишь найти бот в Telegram по адресу @AnyCashBot и можно сразу же приступать к операциям.

Новый пользователь автоматически получает уникальный адрес кошелька, после чего он может принимать платежи в основных криптовалютах (BTC, ETH, USDT, LTC, TRX), в том числе, с автоконвертацией в выбранную валюту. То есть, в момент захода на кошелек BTC сумма конвертируется в USD и в таком виде хранится на счету.

Помимо этого, можно обменивать криптовалюту на доллары, евро, гривну и обратно, выводить средства на банковские карты Visa, Mastercard или в электронные деньги, отправлять средства другим пользователям Any.Cash без комиссии.

Комиссии и безопасность операций

Завести криптовалюту на свой кошелек Any.Cash можно с любого другого криптокошелька. Чтобы пополнить его фиатными деньгами (скажем, гривной), Можно воспользоваться переводом с банковской карты. Для гривны комиссия за пополнение составит символические 0,5% .

Для того, чтобы отправить средства с кошелька Any.Cash в криптовалюте, нужно, соответственно, знать номер кошелька получателя средств. Второй вариант – это конвертация криптовалюты в фиат. А далее уже гривну, доллар либо евро можно вывести на банковскую карту, либо в электронные деньги.

Комиссии за вывод зависят от вида криптовалюты. Чтобы перевести за пределы Any.Cash биткоин, нужно будет заплатить 0,0003BTC, а за вывод эфира – 0,007ETH. А вот при выводе USDT (TRC20) комиссия отсутствует в принципе.

При выводе фиата сначала придется потратиться на конвертацию криптовалюты в доллар/евро/гривна (до 1% суммы), и затем заплатить еще 0,5-3,5% комиссии за вывод в "живые деньги". Но опять-таки, комиссии есть не всегда. Например, при конвертации USDT в доллар или гривну комиссия отсутствует. И при последующем выводе гривны на банковскую карту комиссии тоже нет.

Что еще важно: у владельца кошелька есть полный доступ к истории транзакций и возможность установить двухфакторную аутентификацию. Защита средств и операций будет максимальной. Кроме того, если по какой-то причине Telegram у пользователя не в почете, он может без проблем воспользоваться веб-интерфейсом Any.Cash.

Все очень просто: бери и пользуйся!