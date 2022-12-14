Платимо, обмінюємо та виводимо. Як зручно та безпечно розраховуватися криптовалютою

Обсяг операцій із криптоактивами вже обчислюється мільярдами доларів. Delo.ua розбиралося, як бізнесу організувати прийом криптовалютних платежів від клієнтів, а споживачам – розплачуватися цифровими активами та конвертувати їх у традиційні валюти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Криптовалюти з екзотичного цифрового активу поступово перетворилися на повноцінний засіб платежу. Тому кожен з нас може вже не просто накопичувати біткоїн, тезер та інші "монети" на своєму гаманці, а й оплачувати ними товари та послуги.

Причому як бізнес, так і звичайні користувачі мають досить широкий вибір зручних, надійних та безпечних сервісів, які дозволяють проводити платежі з криптовалютою, обмінювати її, виводити на банківські картки або конвертувати в електронні гроші.

У чому переваги цифрових валют

Обсяг платіжних операцій із криптовалютами у всьому світі стрімко зростає. За даними платіжної системи Visa, тільки в 1 кварталі 2022 через криптокарту компанії Crypto.com Visa Card пройшло 2,5 млрд дол. А опитування платіжного сервісу Checkout.com показало, що в 2022 році близько 40% респондентів у віці від 18 до 35 років готові розраховуватись за товари та послуги цифровою валютою.

Інтерес до криптовалютних платежів підігрівають великі компанії та корпорації. Буквально місяць тому приймати оплату у цифрових активах почала мережа McDonald's у Швейцарії. Microsoft ще з 2014 року ввела оплату покупок біткоїнами у кількох своїх магазинах додатків. В Україні торговельні мережі також запускають криптовалютні платежі. Зокрема, це мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" та онлайн-магазин Stylus.

Популярність криптовалют цілком зрозуміла. Вони не скуті законодавчими рамками та регуляторними вимогами, які встановлюють Центробанки різних країн стосовно традиційних (фіатних) валют.

Технологія блокчейна, на якій ґрунтуються операції з криптовалютами, децентралізована (всі дані про учасників операцій зберігаються на різних серверах) і в ній немає посередників. Це гарантує конфіденційність, безпеку та дешевизну платежів. Наприклад, стандартна комісія з торговельного еквайрингу для звичайних банківських карток становить 2-5% суми операції. Для криптовалютних платежів така комісія не перевищує 1%. Відповідно, бізнес несе менше витрат і може запропонувати своїм покупцям привабливіші ціни, що дає перевагу перед конкурентами.

Важлива особливість криптовалютних платежів – це їхня безвідкличність. Справа в тому, що криптотранзакції неможливо оскаржити. Гроші пішли, і нічого з цим не вдієш. Для покупця це можливо мінус. Але з точки зору продавця це відсутність ризиків шахрайства.

Також технологія блокчейну забезпечує верифікацію стану рахунку ще до завершення платежу. Це означає, що покупець не зможе оплатити покупку, якщо у нього недостатньо коштів на гаманці. Тепер згадаємо, як буває із платіжними картками: банк може схвалити списання, навіть якщо там не вистачає грошей. У результаті баланс карти йде в "мінус", банк класифікує це як несанкціонований овердрафт і нараховує на нього величезні відсотки, під 40-50% і навіть більше.

Як бізнес може приймати криптовалюту від клієнтів

Будь-який продавець може без будь-яких складнощів організувати прийом криптовалютних платежів на своєму торговому майданчику. Наприклад, покупець може безпосередньо переказувати гроші зі свого гаманця на гаманець продавця. Але це має сенс, якщо кількість платежів невелика. Підприємцю доводиться вручну обробляти та відстежувати кожну оплату, оскільки він не має можливості синхронізувати операції з інтернет-магазином та бухгалтерією. Інакге кажучи, це банально незручно.

Тому краще налаштувати на своєму сайті криптопроцесинг, що дозволяє в автоматичному режимі приймати платежі. Розкажемо, як це відбувається на прикладі платформи Any.Money. Продавець реєструється в системі, створює обліковий запис мерчанта і одразу отримує повноцінне API для підключення до онлайн-магазину. У тому числі, з можливістю інтеграції в ту CMS, на якій цей магазин працює (наприклад, Shopify, WIX і т.д.).

Після цього можна розпочинати обробку платежів. Покупець обирає товар чи послугу, натискає "Сплатити" та потрапляє на сторінку трансакції, де бачить суму, яка буде списана з його криптовалютного гаманця. Після підтвердження операції, продавцю надходить повідомлення про те, що товар/послуга сплачена. Він може вивести гроші у зручній йому валюті та через ту платіжну систему, яку він хоче. Платформа Any.Money працює з банківськими картками Visa та Mastercard, а також з такими криптовалютами як Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Tron (TRX), Litecoin (LTC).

Підключення Any.Money безкоштовне. Продавець, який співпрацює з Any.Money, платить лише невелику комісію. Вона становить 0,5% суми кожної операції .

Серед додаткових плюсів для продавця:

фіксація курсу в момент виставлення рахунку та обмін валют всередині системи, що захищає операції від курсових ризиків;

проста організація надсилання масових платежів;

можливість виставлення рахунку клієнту вручну, що зручно у тому випадку, якщо необхідно зробити покупцеві індивідуальну знижку, наприклад;

захист даних, який забезпечений міжнародним стандартом PCI DSS.

Таким чином, підключаючи криптовалютний еквайринг, підприємець отримує функціональний і простий у використанні сервіс з цілодобовою підтримкою, і з можливістю виведення коштів 24/7 у потрібний момент без додаткових витрат на конвертацію коштів. При цьому його можна кастомізувати під будь-який магазин.

Криптогаманець для переказу та обміну валют

Ну а що робити пересічним користувачам, які хочуть виводити криптовалюту в "звичайні" гроші чи розплачуватись нею за покупки? Для них теж є рішення – це цифрові гаманці для зберігання криптоактивів та різних операцій із ними.

Тільки ось нюанс. Багато сервісів, які надають послуги конвертації та виведення криптовалюти у фіат, громіздкі та складні для неосвідченого користувача. Потрібно встановити додаток, пройти кілька етапів верифікації (і не факт, що це вийде з першого разу), розібратися в хитросплетіннях функцій і т.д.

Але, на щастя, є більш витончені та прості рішення, які значно полегшують будь-які маніпуляції з криптовалютою. Наприклад, цифровий гаманець Any.Cash. Його особливість та водночас перевага в тому, що цей гаманець реалізований у вигляді Telegram-бота. Тобто, жодних додаткових програм, жодних складних маніпуляцій. Потрібно лише знайти бот в Telegram за адресою @AnyCashBot і можна відразу ж розпочати операції.

Новий користувач автоматично отримує унікальну адресу гаманця, після чого може приймати платежі в основних криптовалютах (BTC, ETH, USDT, LTC, TRX), у тому числі, з автоконвертацією в обрану валюту. Тобто, в момент, коли BTC потрапляє на гаманець, сума конвертується в USD і в такому вигляді зберігається на рахунку.

Крім цього, можна обмінювати криптовалюту на долари, євро, гривню, виводити кошти на банківські картки Visa, Mastercard або в електронні гроші, надсилати кошти іншим користувачам Any.Cash без комісії.

Комісії та безпека операцій

Завести криптовалюту на свій гаманець Any.Cash можна з будь-якого іншого криптогаманця. Щоб поповнити його фіатними грошима (скажімо, гривнею), можна скористатися переказом з банківської картки. Для гривні комісія за поповнення становитиме символічні 0,5%.

Для того, щоб відправити кошти з гаманця Any.Cash у криптовалюті, потрібно знати номер гаманця одержувача коштів. Другий варіант – це конвертація криптовалюти у фіат. А далі вже гривню, долар або євро можна вивести на банківську картку або в електронні гроші.

Комісії за виведення залежать від виду криптовалюти. Щоб перевести за межі Any.Cash біткоїн, потрібно буде заплатити 0,0003BTC, а за виведення ефіру – 0,007ETH. А ось при виведенні USDT (TRC20) комісія відсутня у принципі.

При виведення фіату спочатку доведеться витратитися на конвертацію криптовалюти в долар/євро/гривню (до 1% суми), а потім заплатити ще 0,5-3,5% комісії за виведення в "живі гроші". Але знову ж таки, комісії є не завжди. Наприклад, при конвертації USDT у долар чи гривню комісія відсутня. І при подальшому виведенні гривні на банківську картку комісії також немає.

Що ще важливо: у власника гаманця є повний доступ до історії транзакцій та можливість встановити двофакторну автентифікацію. Захист коштів та операцій буде максимальним. Крім того, якщо з якоїсь причини Telegram у користувача не у пріоритеті, він може без проблем скористатися веб-інтерфейсом Any.Cash.

Все дуже просто: бери та користуйся!