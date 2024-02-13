Какой курс ETH стоит ждать в ближайшие месяцы - оценка экспертов

Позитивные ожидания рынка криптовалют будут драйвером для роста широкого круга альтокинов, и в первую очередь Ethereum, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт объясняет этот тренд многими положительными трендами, происходящими на рынке криптовалют. Больше о перспективах биткоина, эфира и альткоинов, Delo.ua рассказывает в статье "Выбираем альтоины. В какие криптовалюты стоит инвестировать деньги в ближайшее время".

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Альткоины должны расти вслед за топовыми криптовалютами - биткоином и эфиром, говорят эксперты.

"Некоторые альткоины вообще можно купить только за биткоин или эфир. Ликвидность, полученная в биткоин и эфир, будет перетекать в альткоины, что будет толкать их вверх", - объясняет Шевчишин.

Как же в этом году будут расти топовые криптовалюты? Согласно прогнозам экспертов, рост котировок BTC и ETH может вырасти следующим образом:

Благодаря халвингу, во второй половине года Bitcoin может обновить свой прошлый исторический рекорд в $68 990. В оптимистическом сценарии этот рост может достигнуть $80-120 тыс. Если же настроения будут пессимистичны, курс упадет до $30 тыс.

В 2024 году эфир может дойти в базовом сценарии до $3,3-4 тыс., а в оптимистическом – даже до $4,5-5 тыс. Если же токен упадет в пессимизм, тогда его курс может упасть до $1,1-1, 2 тыс.

При этом криптоэксперты не верят в то, что в этом году на рынке криптовалют будут царить негативные настроения, поэтому их прогнозы в основном базируются на ожиданиях дальнейшего роста ключевых "монет".

Пока такой оптимизм экспертов подтверждает и курсовая динамика цифрового "золота" и "серебра". Так, согласно данным сайта Сoinmarketcap, за год BTC вырос на 130% до $50 тыс, а ETH – на 79% до $2674.

В какие криптовалюты лучше вкладывать деньги

Учитывая положительные тренды на рынке криптовалют, финансовый советник Михаил Пацан отмечает, что криптоинвесторы всегда могут часть средств хранить в Bitcoin и Ethereum, поскольку в ценности и перспективности этих валют в криптоиндустрии никто и никогда не будет сомневаться.

"Bitcoin как цифровое "золото" является основным активом для сохранения ценности в децентрализованном мире. А ETH – это актив, который используется для разработки децентрализованных приложений. Благодаря смарт-контрактам на блокчейне Эфириум, можно создавать другие приложения и токены. Поэтому этот токен всегда будет интересен как инвесторам, так и предпринимателям", – говорит эксперт.

В целом, в этом году рынок виртуальных активов должен возобновить рост, считают эксперты. Этот оптимизм базируется на нескольких важных событиях, ожидаемых всей криптоиндустрией. В частности, речь идет о апрельском халвинге биткоина, развитии нового инвестинструмента Bitcoin ETF, дальнейшем создании законодательной базы для криптовалют в США и ЕС. Эти тренды могут поддержать рост не только BTC, но и других "монет".

Больше о перспективах биткоина, эфира и альтокинов, читайте в статье Delo.ua "Выбираем альтоины. В какие криптовалюты стоит инвестировать деньги в ближайшее время".