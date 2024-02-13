На який курс ETH варто чекати найближчі місяці - оцінка експертів

Позитивні очікування ринку криптовалют будуть драйвером для зростання широкого кола альткоїнів, і в першу чергу, Ethereum, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Експерт пояснює цей тренд багатьма позитивними трендами, які відбуваються на ринку криптовалют. Більше про перспективи біткоїну, ефіру та альткоїнів, Delo.ua розповідає у статті "Обираємо альткоїни. В які криптовалюти варто інвестувати гроші найближчим часом".

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Альткоїни мають зростати слідом за топовими криптовалютами - біткоїном та ефіром, кажуть експерти.

"Деякі альткоїни взагалі можна купити тільки за біткоїн або ефір. Ліквідність, отримана в біткоін і ефір, перетікатиме в альткоіни, що штовхатиме їх вгору", - пояснює Шевчишин.

Тож як цьогоріч зростатимуть топові криптовалюти? Згідно з прогнозами експертів, зростання котирувань BTC та ETH може вирости наступним чином:

Завдяки халвінгу, у другій половині року Bitcoin може оновити свій минулий історичний рекорд у $68 990. В оптимістичному сценарії це зростання може досягти $80-120 тис. Якщо ж настрої будуть песимістичні, курс впаде до $30 тис.

У 2024 році ефір може дійти в базовому сценарії до $3,3-4 тис., а в оптимістичному – навіть до $4,5-5 тис. Якщо ж токен впаде в песимізм, тоді його курс може впасти до $1,1-1,2 тис.

При цьому криптоексперти не вірять в те, що цьогоріч на ринку криптовалют пануватимуть негативні настрої, тому їх прогнози в основному базуються на очікуваннях подальшого зростання ключових "монет".

Наразі такий оптимізм експертів підтверджує й курсова динаміка цифрового "золота" та "срібла". Так, згідно з даними сайту Сoinmarketcap, за рік BTC виріс на 130% до $50 тис, а ETH – на 79% до $2674.

В які криптовалюти краще вкладати гроші

Враховуючи позитивні тренди на ринку криптовалют, фінансовий радник Михайло Пацан зазначає, що криптоінвестори завжди мають частину коштів зберігати в Bitcoin та Ethereum, оскільки цінність та перспективність цих валют в криптоіндустрії ніколи не буде піддаватися сумнівам.

"Bitcoin як цифрове "золото" являється основним активом для збереження цінності в децентралізованому світі. А ETH – це актив, який використовується для розробки децентралізованих додатків. Завдяки смарт-контрактам на блокчейні Ефіріум, можна створювати інші додатки та токени. Тому цей токен завжди буде цікавий як інвесторам, так і підприємцям", - говорить експерт.

Загалом цьогоріч ринок віртуальних активів має відновити зростання, вважають експерти. Цей оптимізм базується на декількох важливих подіях, які очікує уся криптоіндустрія. Зокрема, мова йде про квітневий халвінг біткоїну, розвиток нового інвестінструменту Bitcoin ETF, подальше створення законодавчої бази для криптовалют в США та ЄС. Ці тренди можуть підтримати зростання не тільки BTC, а й інших "монет".

Більше про перспективи біткоїну, ефіру та альткоїнів, читайте у статті Delo.ua "Обираємо альткоїни. В які криптовалюти варто інвестувати гроші найближчим часом".