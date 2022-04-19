Криптовалютная платформа Blockchain готовится выйти на IPO, — СМИ

Криптовалютная платформа Blockchain.com консультируется с банками для первичного публичного размещения акций (IPO).

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Как сообщает издание Bloomberg, IPO может состояться не раньше следующего года, а планы компании могут измениться. При этом представитель платформы отказался от комментариев.

Отметим, что Blockchain.com заявил в марте 2022 года, что в ходе раунда финансирования платформа была оценена примерно в $14 млрд. Это финансирование возглавила Lightspeed Venture Partners при основном участии Baillie Gifford & Co., сообщает Blockchain.com.

Основанная в 2011 году компания Blockchain.com позволяет пользователям покупать и хранить цифровые токены, такие как биткоины, и возглавляется генеральным директором Питером Смитом.

Напомним, за последний месяц интерес к криптовалюте среди украинцев существенно вырос. По словам главы компании-разработчика оборудования для майнинга Hotmine Олеся Слободенюка, активность клиентов по операциям с криптой и их средние чеки выросли примерно вдвое. Также удвоился и прирост клиентов по сравнению с довоенными показателями.

С первого дня войны (24 февраля), по данным Investing.com, Bitcoin подорожал на 34% и на 30 марта стоил более 1,3 млн грн ($47,4 тыс.).