За месяц Bitcoin подорожал на треть. Украинцы страхуют криптовалютой активы

За последний месяц интерес к криптовалюте среди украинцев существенно вырос. По словам главы компании-разработчика оборудования для майнинга Hotmine Олеся Слободенюка, активность клиентов по операциям с криптой и их средние чеки выросли примерно вдвое. Также удвоился и прирост клиентов по сравнению с довоенными показателями.

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По мнению эксперта, такое поведение инвесторов не удивительно, ведь по своей сути и идеологии криптовалюта является инструментом ухода от фиатных денег, привязанных к финансовым системам отдельных стран. Также спрос на крипту рос в мире с распространением коронавируса и вызванного глобальным локдауном экономического кризиса.

Естественно, что, учитывая угрозы, которые война создает для экономики и финансовой системы Украины, украинцы пытаются как-то обезопасить свои сбережения. Тем более, что легального способа купить иностранную валюту на территории Украины граждане сейчас не имеют из-за временных ограничений НБУ.

Действительно, с первого дня войны (24 февраля), по данным Investing.com, Bitcoin подорожал на 34% и на 30 марта стоил более 1,3 млн грн ($47,4 тыс.).

К концу марта Bitcoin обновил ценовой максимум с января. За последнюю неделю курс поднялся на 13%.

Похожая тенденция складывается и по двум другим самым дорогим криптовалютам:

Ethereum в начале войны стоил 68 тыс. грн ($2,34 тыс.), а на сегодняшний день чуть больше 99 тыс. грн ($3,4 тыс.).

Zcash подорожал с 2,5 тыс. грн ($87) до 5,8 тыс. грн.

Как утверждает Олесь Слободенюк, инвестиции в криптовалюту сегодня действительно перспективны. Впрочем, спрос среди наших граждан на нее был бы больше, если бы у большинства украинцев было больше опыта первых инвестиций.

"Наши граждане не очень понимают, как инвестировать и хранить накопленную криптовалюту. Они либо ленятся, либо боятся узнавать что-то новое. И не в дороговизне дело. Сегодня украинские биржи позволяют приобрести часть Bitcoin на сумму от 300 грн", – рассказывает он.

По словам эксперта, делать инвестиции на рынке криптовалюты лучше регулярно. К примеру, в день получения зарплаты. К тому же Олесь Слободенюк добавляет, что с точки зрения безопасности, например, Bitcoin следует накапливать на собственном криптокошельке.

"Я не рекомендовал бы хранить "крипту" в личном кабинете биржи или обменнике. Следует также учитывать безопасность блокчейную, скорость записи транзакций в нем и стоимость самих транзакций", — объясняет Слободенюк.

Теперь это легально

Напомним, что 15 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". Этот документ был поддержан 17 февраля Верховной Радой. Теперь криптовалюты будут иметь юридический статус, а участники рынка смогут в суде защищать свои права на них.

В Украине будут легально работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы. Регулирование, мониторинг этого рынка отдали Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

НКЦБФР дали полномочия формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов, выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов и определять порядок их оборота.