За місяць Bitcoin подорожчав на третину. Українці страхують криптовалютою активи

За останній місяць інтерес до криптовалюти серед українців суттєво зріс. За словами голови компанії-розробника обладнання для майнингу Hotmine Олеся Слободенюка, активність клієнтів за операціями з криптою та їх середні чеки зросли приблизно вдвічі. Так само подвоївся і приріст клієнтів порівняно із довоєнними показниками.

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На думку эксперта, така поведінка інвесторів не дивна, адже за своєю суттю й ідеологією криптовалюта є інструментом відходу від фіатних грошей, прив'язаних до фінансових систем окремих країн. Так само попит на крипту зростав у світі з поширенням коронавірусу та спричиненою глобальним локдауном економічною кризою.

Природно, що з огляду на загрози, які війна створює для економіки та фінансової системі України, українці намагаються якось убезпечити свої заощадження. Тим більше, що легального способу купити іноземну валюту на території України громадяни зараз не мають через тимчасові обмеження НБУ.

Справді, з першого дня війни (24 лютого), за даними Investing.com, Bitcoin подорожчав на 34% і на 30 березня коштував більше 1,3 млн грн ($47,4 тис.).

Під кінець березня Bitcoin оновив ціновий максимум із січня. За останній тиждень курс піднявся на 13%.

Схожа тенденція складається й по двох інших найдорожчих криптовалютах:

Ethereum на початку війни коштував 68 тис. грн ($2,34 тис.), а на сьогоднішній день трохи більше 99 тис. грн ($3,4 тис.).

Zcash подорожчав з 2,5 тис. грн ($87) до 5,8 тис. грн.

Як стверджує Олесь Слободенюк, інвестиції в криптовалюту сьогодні справді перспективні. Втім попит серед наших громадян на неї був би більшим, якби у більшості українців було більше досвіду перших інвестицій.

"Наші громадяни не дуже розуміють, як інвестувати та зберігати накопичену криптовалюту. Вони або лінуються, або бояться дізнаватись щось нове. І не в дороговизні справа. Сьогодні українські біржі дозволяють придбати частину Bitcoin на суму від 300 грн", – розповідає він.

За словами експерта, робити інвестиції на ринку криптовалюти краще регулярно. Наприклад, у день отримання зарплати. До того ж Олесь Слободенюк додає, що з точки зору безпеки, приміром, Bitcoin належить накопичувати на власному криптогаманці.

"Я не рекомендував би зберігати "крипту" в особистому кабінеті біржі чи обміннику. Варто також зважати на безпеку блокчейну, швидкість запису транзакцій у ньому і вартість самих транзакцій", – пояснює Слободенюк.

Тепер це легально

Нагадаємо, що 15 березня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Цей документ підтримала 17 лютого Верховна Рада. Тепер криптовалюти матимуть юридичний статус, а учасники ринку зможуть у суді захищати свої права на них.

В Україні легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім цього, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.

Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи. Регулювання, моніторинг цього ринку віддали Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

НКЦПФР дали повноваження формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів, видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів та визначати порядок їхнього обороту.