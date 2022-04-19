Криптовалютна платформа Blockchain готується вийти на IPO, — ЗМІ

Криптовалютна платформа Blockchain.com консультується із банками для первинного публічного розміщення акцій (IPO).

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Як повідомляє видання Bloomberg, IPO може відбутися не раніше, ніж наступного року, а плани компанії можуть змінитися. При цьому представник платформи відмовився від коментарів.

Зазначимо, що Blockchain.com заявив у березні 2022 року, що в ході раунду фінансування платформа була оцінена приблизно в $ 14 млрд. Це фінансування очолила Lightspeed Venture Partners з участю Baillie Gifford & Co., повідомляє Blockchain.com.

Заснована в 2011 році компанія Blockchain.com дозволяє користувачам купувати та зберігати цифрові токени, такі як біткоїни, і очолюється генеральним директором Пітером Смітом.

Нагадаємо, за останній місяць інтерес до криптовалюти серед українців суттєво зріс. За словами голови компанії-розробника обладнання для майнінгу Hotmine Олеся Слободенюка, активність клієнтів по операціях із криптою та їхні середні чеки зросли приблизно вдвічі. Також подвоївся і приріст клієнтів, порівняно з довоєнними показниками.

З першого дня війни (24 лютого), за даними Investing.com, Bitcoin подорожчав на 34% і на 30 березня коштував понад 1,3 млн грн ($47,4 тис.).