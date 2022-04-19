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Криптовалютна платформа Blockchain готується вийти на IPO, — ЗМІ
Криптовалютна платформа Blockchain.com консультується із банками для первинного публічного розміщення акцій (IPO).
Як повідомляє видання Bloomberg, IPO може відбутися не раніше, ніж наступного року, а плани компанії можуть змінитися. При цьому представник платформи відмовився від коментарів.
Зазначимо, що Blockchain.com заявив у березні 2022 року, що в ході раунду фінансування платформа була оцінена приблизно в $ 14 млрд. Це фінансування очолила Lightspeed Venture Partners з участю Baillie Gifford & Co., повідомляє Blockchain.com.
Заснована в 2011 році компанія Blockchain.com дозволяє користувачам купувати та зберігати цифрові токени, такі як біткоїни, і очолюється генеральним директором Пітером Смітом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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