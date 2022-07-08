Курс евро впервые за 20 лет упал ниже $1,01

В пятницу,8 июля, курс евро по отношению к доллару США был зафиксирован на 20-летнем минимуме. Европейская валюта за неделю подешевела на 2% — 1,0144 доллара. Об том сообщает CNBC.

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Курс евро упал, так как инвесторы готовились к рецессии в Европе, в это же время рынки ожидают данные о занятости в США, что поддерживает цену доллара.

Падение евро привело к тому, что индекс доллара США поднялся до максимума за последние 20 лет в 107,270.

"Европа подвержена большим рискам, связанным с энергетической зависимостью, сокращением стоимости жизни для потребителей и риском фрагментации. Это означает снижение курса евро к доллару", — объяснили аналитики Citi.

В Украине евро также дешевеет. Утром 8 июля средний курс европейский валюты к гривне в обменниках и банках зафиксировался на уровне 36,40/36,87 купля/продажа. Американская валюта, наоборот дорожает. 8 июля курс доллара в обменщиках и банках достиг 35,87/36,05 купля/продажа.

Напомним, что в Украине Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счётам. По мнению регулятора, это должно выровнять условия работы финучреждений по сравнению с обменниками и будет способствовать уменьшению колебаний стоимости валюты.