Курс євро вперше за 20 років упав нижче за $1,01

У п'ятницю, 8 липня, курс євро щодо долара США було зафіксовано на 20-річному мінімумі. Європейська валюта за тиждень подешевшала на 2% - до 1,0144 долари. Про це повідомляє CNBC.

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Курс євро впав, так як інвестори готувалися до рецесії в Європі, в цей же час ринки очікують дані про зайнятість у США, що підтримує ціну долара.

Падіння євро призвело до того, що індекс долара США піднявся до максимуму за останні 20 років 107,270.

"Європа схильна до великих ризиків, пов'язаних з енергетичною залежністю, скороченням вартості життя для споживачів і ризиком фрагментації. Це означає зниження курсу євро до долара", - пояснили аналітики Citi.

В Україні євро також дешевшає. Вранці 8 липня середній курс європейської валюти до гривні в обмінниках та банках зафіксувався на рівні 36,40/36,87 купівля/продаж. Американська валюта, навпаки, дорожчає. 8 липня курс долара в обмінниках та банках досяг 35,87/36,05 купівля/продаж.

Нагадаємо, що Національний банк України дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. На думку регулятора, це має вирівняти умови роботи фінустанов порівняно з обмінниками та сприятиме зменшенню коливань вартості валюти.