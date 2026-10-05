В Британии призывают запретить ставки на банкротство ведущих банков на Polymarket

Британские власти призывают вмешаться в работу онлайн-платформы прогнозов Polymarket. Пользователи начали ставить реальные деньги на обанкротятся ли крупнейшие банки мира, среди которых британские гиганты HSBC и Lloyds Banking Group.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Guardian.

На платформе открыли ставки на то, закроются ли ведущие банки до конца этого года. Пользователи уже открыли позиции более чем на 77 тысяч долларов (около 58,5 тысяч фунтов стерлингов). Кроме британских финучреждений, в списке есть такие мировые гиганты, как JP Morgan и BNP Paribas.

Официально жителям Великобритании, США, Канады и стран ЕС запрещено играть на этом сайте. Однако платформой свободно пользуются жители еще около 150 стран, а некоторые обходят запреты через VPN. Британский финансовый регулятор (FCA) сообщил, что уже обсуждает ситуацию с международными партнерами, чтобы оградить рынок от возможных потрясений.

Почему такие ставки опасны

Политики и финансовые аналитики боятся, что подобные пари могут повлечь за собой настоящую панику. Если люди увидят массовые ставки на падение банка, они начнут срочно снимать наличные деньги со счетов. Именно так из-за паники в соцсетях в 2023 году развалились Silicon Valley Bank и Credit Suisse.

Британский депутат Бобби Дин отметил несколько угроз:

платформа плохо борется с манипуляциями и ставками по инсайдерской информации;

такие пары могут искусственно посеять ужас и спровоцировать массовое снятие средств вкладчиками;

власти Британии нужно срочно обратиться к регуляторам США, где зарегистрирован сервис, и не закрывать глаза на проблему.

Европейский регулятор рынков (ESMA) в своем отчете предупредил, что платформа уязвима для манипуляций, поскольку слабо проверяет пользователей и часто сама не знает, кто стоит за ставками.

Среди подозрительных случаев ведомство привело несколько примеров. Перед ударом США и Израиля по Ирану в феврале несколько новых кошельков заработали на платформе 1,2 млн. долларов. В январе перед задержанием Николаса Мадуро американский военный был обвинен в ставках на основе тайных данных. А во Франции в апреле полиция сообщила о попытке подработать датчики погоды в аэропорту, чтобы выиграть контракт на Polymarket.

Что говорят в компании и банках

В самой компании проблем в ставках на банки не видят. Главный юрист платформы объяснил, что информация о состоянии финучреждений открыта, а крупные банки и фонды годами торгуют подобными рисками из-за специальных финансовых инструментов. По его словам, сервис только делает эти данные доступными для простых людей и помогает бороться с дезинформацией.

В Банке Англии отметили, что постоянно оценивают новые риски на рынке вместе с другими компаниями. Представители банков HSBC и Lloyds комментировать ситуацию отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Великобритании неожиданно выросла благодаря ИИ. ВВП Великобритании в июле вырос на 0,4% после подъема на 0,3% в июне. Главным фактором неожиданного ускорения в начале третьего квартала стал глобальный инвестиционный всплеск в области искусственного интеллекта и смежных технологий.