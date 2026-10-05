У Британії закликають заборонити ставки на банкрутство провідних банків на Polymarket

Британську владу закликають втрутитися в роботу онлайн-платформи прогнозів Polymarket. Користувачі почали ставити реальні гроші на те, чи збанкрутують найбільші банки світу, серед яких британські гіганти HSBC та Lloyds Banking Group.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Guardian.

На платформі відкрили ставки на те, чи закриються провідні банки до кінця цього року. Користувачі вже відкрили позиції на понад 77 тисяч доларів (близько 58,5 тисяч фунтів стерлінгів). Окрім британських фінустанов, у списку є такі світові гіганти, як JP Morgan та BNP Paribas.

Офіційно жителям Британії, США, Канади та країн ЄС заборонено грати на цьому сайті. Проте платформою вільно користуються жителі ще близько 150 країн, а дехто обходить заборони через VPN. Британський фінансовий регулятор (FCA) повідомив, що вже обговорює ситуацію з міжнародними партнерами, щоб захистити ринок від можливих потрясінь.

Чому такі ставки небезпечні

Політики та фінансові аналітики бояться, що подібні парі можуть спричинити справжню паніку. Якщо люди побачать масові ставки на падіння банку, вони почнуть терміново знімати готівку з рахунків. Саме так через паніку в соцмережах у 2023 році розвалилися Silicon Valley Bank та Credit Suisse.

Британський депутат Боббі Дін наголосив на кількох загрозах:

платформа погано бореться з маніпуляціями та ставками за інсайдерською інформацією;

такі парі можуть штучно посіяти страх і спровокувати масове зняття коштів вкладниками;

владі Британії треба терміново звернутися до регуляторів США, де зареєстрований сервіс, і не закривати очі на проблему.

Європейський регулятор ринків (ESMA) у своєму звіті попередив, що платформа вразлива до маніпуляцій, оскільки слабо перевіряє користувачів і часто сама не знає, хто стоїть за ставками.

Серед підозрілих випадків відомство навело кілька прикладів. Перед ударом США та Ізраїлю по Ірану в лютому кілька нових гаманців заробили на платформі 1,2 млн доларів. У січні перед затриманням Ніколаса Мадуро американського військового звинуватили у ставках на основі таємних даних. А у Франції у квітні поліцію повідомили про спробу підробити датчики погоди в аеропорту, щоб виграти контракт на Polymarket.

Що кажуть у компанії та банках

У самій компанії проблеми у ставках на банки не бачать. Головний юрист платформи пояснив, що інформація про стан фінустанов відкрита, а великі банки та фонди роками торгують подібними ризиками через спеціальні фінансові інструменти. За його словами, сервіс лише робить ці дані доступними для простих людей і допомагає боротися з дезінформацією.

У Банку Англії зазначили, що постійно оцінюють нові ризики на ринку разом з іншими компаніями. Представники банків HSBC та Lloyds коментувати ситуацію відмовилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Великої Британії несподівано зросла завдяки ШІ. ВВП Великої Британії у липні зріс на 0,4% після підйому на 0,3% у червні. Головним фактором неочікуваного прискорення на початку третього кварталу став глобальний інвестиційний сплеск у галузі штучного інтелекту та суміжних технологій.