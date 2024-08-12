Курсовая лихорадка позади: что будет с долларом в августе и стоит ли инвестировать в валюту

Хотя официальный курс НБУ остается достаточно стабильным, в середине августа все же были незначительные проседания – с 41,22 до 40,99 грн/$. Эксперты уверены, что гривна продолжит девальвировать, но регулятор будет удерживать баланс между спросом и предложением.

Как менялся курс доллара в течение недели с 5 по 9 августа

На минувшей неделе гривна на межбанковских торгах немного укрепилась. Если в понедельник 5 августа курс доллара был 41,2 грн, то по состоянию на пятницу 9 августа официальный курс упал на 23 копейки и составил 40,99 грн .

Курс наличного доллара тоже не сильно изменился. Правда, к концу недели было заметно определенное укрепление нацвалюты. По данным finance.ua, курс наличного доллара был следующим:

5 августа гривна торговалась в пределах 41,03-41,53 грн/$.

9 августа нацвалюта торговалась уже в пределах 40,84–41,35 грн/$.



В результате, наличный курс вырос в среднем на 19 копеек .

Как происходили валютные интервенции

На прошлой неделе Нацбанк традиционно осуществлял валютные интервенции: регулятор купил $0,25 млн иностранной валюты, а продал на $541,2 млн грн .

Напомним, неделей ранее регулятор вообще ничего не купил на рынке, а продал инвалюты на $767,4 млн.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, рассказывает, что в июле из-за высокого спроса на валюту Нацбанк продал на межбанке 3,3 млрд долларов. Таких размеров не было с начала войны.

"Причем объем интервенций НБУ вырос по сравнению с маем и июнем, когда НБУ продавал примерно по 3 млрд. в месяц", — говорит Хмелевский.

Как изменился спрос на валюту

Спрос на валюту несколько вырос. Так, в июле украинцы купили 2,775 млрд долларов , а продали всего 1,658 млрд долларов. Чистый объем покупки составил 1,117 млрд долларов и, по словам Александра Хмелевского, это рекорд с 2012 года.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, отметила, что прошедшая неделя оказалась несколько неожиданной с точки зрения курсовых колебаний. Уже с понедельника спрос на валюту на ВРУ начал снижаться, в результате чего объем торгов ощутимо снизился, а гривна начала укрепляться. Разворот курсового тренда привел к резкому усилению предложения валюты со стороны экспортеров: во вторник участие НБУ в торгах на ВРУ с валютными интервенциями было минимальным с апреля прошлого года. На этом фоне в конце торговой сессии среды котировки опускались до отметки 40,85 грн/$ .

Наличный рынок реагировал на это курсовое движение не столь живо. Спрос на валюту со стороны населения оставался достаточно высоким, что не позволило здесь опуститься ниже уровня 41,20-41,25 грн/$ Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank

Экспертка добавила, что колебания вблизи отметки 41,0 грн/$, похоже, все равно устраивают всех участников рынка. Об этом, в частности, свидетельствует умеренный спрос, проявляющийся в относительно скромном среднедневном объеме торгов – около 165 млн долларов. А также существенное уменьшение объема интервенций Национального банка.

Руслан Земляной, руководитель практики по вопросам инвестирования и развития бизнеса, партнер Crowe Mikhailenko, говорит, что украинцы все еще расценивают покупку доллара как инвестицию.

"Для большинства частных украинских инвесторов иностранная валюта является средством хранения и снижения инфляционных потерь", – комментирует Земляной.

Он добавляет, что прогноз изменения курса и объема спроса зависят от многих факторов, поэтому украинцам, вкладывающим средства в валюту, стоит запастись выдержкой.

Каким будет курс доллара с 12 по 16 августа

Анна Золотько считает, что в течение этой недели рынок продолжит успокаиваться, реагируя на стабилизацию курсовых колебаний в узком диапазоне. Но это не значит, что курс будет абсолютно неподвижным.

"Совершенно нормальные и разнонаправленные колебания котировок на ВРУ в пределах 10-20 копеек в течение дня будут приводить к синхронному курсовому движению в наличном сегменте. В конце концов стоимость доллара в течение недели, по моему мнению, будет находиться в пределах диапазона 41,2 – 41,8 грн/$ ", – отметила Золотько.

Александр Хмелевский добавляет, что после небольшого перерыва спрос на валюту снова вырастет, а курс гривны возобновит падение. Поэтому на этой неделе ожидается, что курс гривны будет в основном снижаться и на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 41,0 – 41,5 грн за доллар .

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка "Глобус", говорит, что июльская "курсовая лихорадка" позади — Нацбанк будет держать руку на пульсе, что проявится в незначительной амплитуде перемен. Поэтому на следующей неделе коридор колебаний останется постоянным.

Банкир считает, что курс доллара в середине августа будет колебаться от 40,7–41,7 грн на межбанке и 40,7–42 грн на наличном рынке. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3-0,5 грн, а средние недельные курсовые отклонения – до 2% от начального курса недели.

Таким образом, во второй половине августа есть все шансы на сохранение нового, можно сказать "промежуточного" валютного курса. А основные изменения курсов будут происходить согласно режиму "управляемой гибкости" — без скачков, но все же изменением векторов рост на снижение и наоборот Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Что влияет на курс доллара в августе

Тарас Лесовой отметил, что затишье на рынке и стабилизация курса – это временное явление.

"Промышленная инфляция уже достигла 14%, прогнозируется рост потребительских цен на 10%, да и инфляционный прогноз немного ухудшился — по итогам года инфляция может составить 8,5%. Другими словами, валютные курсы, хоть и не внезапно-мгновенно, но все же таки объективно изменятся", – говорит банкир.

Александр Хмелевский напомнил, что валютные резервы НБУ снижаются 4-й месяц подряд. Продолжение боевых действий, отключение электроэнергии, рост дефицита госбюджета, ускорение инфляции – это негативно сказывается на состоянии украинской экономики, на настроениях населения и бизнеса.