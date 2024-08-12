Курсова лихоманка позаду: що буде з доларом у серпні та чи варто інвестувати в валюту

Хоча офіційний курс НБУ залишається доволі стабільним, в середині серпня все ж були незначні просідання – з 41,22 до 40,99 грн/$. Експерти впевнені, що гривня продовжить девальвувати, але регулятор утримуватиме баланс між попитом та пропозицією.

Як змінювався курс долара протягом тижні з 5 по 9 серпня

Минулого тижня гривня на міжбанківських торгах трохи укріпилася. Якщо у понеділок 5 серпня курс долара був 41,2 грн, то станом на п'ятницю 9 серпня офіційний курс впав на 23 копійки і становив 40,99 грн .

Курс готівкового долара також не сильно змінився. Щоправда, під кінець тижня було помітне певне укріплення нацвалюти. За даними finance.ua, курс готівкового долара був таким:

5 серпня гривня торгувалась в межах 41,03-41,53 грн/$.

9 серпня нацвалюта торгувалася вже в межах 40,84-41,35 грн/$.



В результаті, готівковий курс виріс в середньому на 19 копійок .

Як відбувались валютні інтервенції

Минулого тижня Нацбанк традиційно здійснював валютні інтервенції: регулятор купив $0,25 млн іноземної валюти, а продав на $541,2 млн .

Нагадаємо, що тижнем раніше регулятор взагалі нічого не купив на ринку, а продав інвалюти на $767,4 млн.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, розповідає, що в липні, через високий попит на валюту Нацбанк продав на міжбанку 3,3 млрд доларів. Таких обсягів не було з початку війни.

"Причому обсяг інтервенцій НБУ зріс порівняно з травнем та червнем, коли НБУ продавав приблизно по 3 млрд на місяць", – каже Хмелевський.

Як змінився попит на валюту

Попит на валюту дещо зріс. Так, у липні українці купили 2,775 млрд доларів , а продали лише 1,658 млрд доларів. Чистий обсяг купівлі становив 1,117 млрд доларів і за словами Олександра Хмелевського, це рекорд з 2012 року.

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, зазначила, що минулий тиждень виявився дещо несподіваним з точки зору курсових коливань. Вже від понеділка попит на валюту на ВРУ почав знижуватися, в результаті чого обсяг торгів відчутно зменшився, а гривня почала зміцнюватися. Розворот курсового тренду призвів до різкого посилення пропозиції валюти з боку експортерів: у вівторок участь НБУ у торгах на ВРУ з валютними інтервенціями була мінімальною з квітня минулого року. На цьому фоні наприкінці торгової сесії середи котирування опускалися до позначки 40,85 грн/$ .

Готівковий ринок реагував на цей курсовий рух не так жваво. Попит на валюту з боку населення залишався доволі високим, що не дозволило курсу тут опуститися нижче рівня 41,20-41,25 грн/$ Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank

Експертка додала, що коливання поблизу позначки 41,0 грн/$, схоже, однаково влаштовують усіх учасників ринку. Про це, зокрема, свідчить помірний попит, що проявляється у відносно скромному середньоденному обсязі торгів – близько $165 млн. А також суттєве зменшення обсягу інтервенцій Національного банку.

Руслан Земляний, керівник практики з питань інвестування і розвитку бізнесу, партнер Crowe Mikhailenko, каже, що українці все ще розцінюють купівлю долара як інвестицію.

"Для більшості приватних українських інвесторів іноземна валюта є засобом зберігання та зниження інфляційних втрат", – коментує Земляний.

Він додає, що прогноз зміни курсу та обсягу попиту залежать від багатьох чинників, тому українцям, які вкладають кошти у валюту варто запастися витримкою.

Яким буде курс долара з 12 по 16 серпня

Анна Золотько, вважає, що протягом цього тижня ринок продовжить заспокоюватися, реагуючи на стабілізацію курсових коливань у вузькому діапазоні. Але це не означає, що курс буде абсолютно нерухомим.

"Цілком нормальні та різнонаправлені коливання котирувань на ВРУ в межах 10-20 копійок протягом дня призводитимуть до синхронного курсового руху у готівковому сегменті. Зрештою вартість долара протягом тижня, на мою думку, знаходитиметься в межах діапазону 41,2 – 41,8 грн/$", – зазначила Золотько.

Олександр Хмелевський додає, що після невеликої перерви попит на валюту знову зросте, а курс гривні відновить падіння. Тому на цьому тижні очікується, що курс гривні буде переважно знижуватися і на міжбанківському ринку перебуватиме в коридорі 41,0 – 41,5 грн за долар .

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус", каже, що липнева "курсова лихоманка" позаду — Нацбанк триматиме руку на пульсі, що проявиться в незначній амплітуді змін. Тому наступного тижня коридор коливань залишиться сталим.

Банкір вважає, що курс долара в середині серпня буде коливатися від 40,7-41,7 грн на міжбанку та 40,7-42 грн на готівковому ринку. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3-0,5 грн, а середні тижневі курсові відхилення — до 2% від початкового курсу тижня.

Таким чином, в другій половині серпня є всі шанси на збереження нового, можна сказати "проміжного" валютного курсу. А основні зміни курсів відбуватимуться згідно із режимом "керованої гнучкості" - без стрибків, але все ж таки зміною векторів щі зростання на зниження і навпаки Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Що впливатиме на курс долара у серпні

Тарас Лєсовий зазначив, що затишшя на ринку і стабілізація курсу – це тимчасове явище.

"Промислова інфляція вже сягнула 14%, прогнозується зростання споживчих цін на 10%, та й інфляційний прогноз трошки погіршився — за підсумками року інфляція може скласти 8,5%. Іншими словами, валютні курси, хоч і не раптово-миттєво, але все ж таки об’єктивно зміняться", – каже банкір.

Олександр Хмелевський нагадав, що валютні резерви НБУ знижуються 4-й місяць поспіль. Продовження бойових дій, відключення електроенергії, зростання дефіциту держбюджету, прискорення інфляції – все це негативно позначається на стані української економіки, на настроях населення та бізнесу.