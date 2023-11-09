Летом 2024 года курс биткоина может дойти до отметки в $45 тыс. - прогноз эксперта



По базовому сценарию цена Bitcoin может откатиться к поддержке $27-30 тыс. уже в декабре, говорит аналитик компании Центр биржевых технологий (ЦБТ) Максим Орыщак. После этого к апрелю 2024 года, то есть накануне халвинга, криптовалютный бенчмарк подорожает до $35-40 тыс. Больше о том, какие прогнозы курса биткоина предоставляют украинские и иностранные эксперты, Delo.ua рассказывает в статье "Накануне халвинга. Удивит ли инвесторов курс биткоя полгода".

После халвинга можно прибавлять для роста BTC минимум 25%, говорит Орыщак. Значит, в базовом сценарии к сентябрю 2024 года Bitcoin должен оказаться выше $45-50 тыс.

Также аналитик подготовил и альтернативный прогноз для курса биткоина. В этом случае к середине декабря цена Bitcoin может упасть в диапазон $15-20 тыс., а к апрелю 2024 года – котировки отскочат до $25-27 тыс.

Кроме того, в альтернативном сценарии следует учитывать важный фактор – политику Федеральной резервной системы США (ФРС).

"Если в американской экономике появится риск рецессии, ФРС будет вынуждена перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже в начале 2024 года. А это один из основных драйверов роста криптовалютного рынка в прошлом", – обращает внимание эксперт.

То есть, если ФРС включит стратегию смягчения, тогда в предхалвинговый период курс Bitcoin вырастет не на 15%, а в 2-4 раза.

"Тогда четвертый халвинг может нарушить закономерность трех прошлых и показать рост главной криптовалюты на 30-60% - до $30-35 тыс.", - объясняет Орыщак.

Какой курс биткоина видят иностранные аналитики

В октябрьском обзоре компании Finder аналитики составили такой средний прогноз для курса BTC в период до 2030 года:

в 2023 году – $30 463.

в 2025 году – $87 125.



в 2030 году – $220 708.



Больше о том, почему цена на цифровое "золото" может расти или падать из-за халвинга, читайте в статье Delo.ua "Накануне халвинга. Удивит ли инвесторов курс биткоина в ближайшие полгода".